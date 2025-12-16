Multimedia
Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức kiện tập đoàn BBC về hành vi xuyên tạc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đệ trình đơn kiện quy mô lớn, trị giá 10 tỷ USD, chống lại tập đoàn phát thanh và truyền hình BBC của Anh, liên quan đến bộ phim tài liệu Panorama của BBC.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Mỹ chính thức kiện tập đoàn BBC về hành vi xuyên tạc.

Cảnh báo nguy cơ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đánh mất vai trò trong trật tự toàn cầu.

Mỹ tấn công 3 tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
