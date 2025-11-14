BBC xin lỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng từ chối bồi thường

Văn hóa

BBC thừa nhận chỉnh sửa sai lệch bài phát biểu của ông Trump, rằng ông kêu gọi "hành động bạo lực" trước khi một đám đông xông vào Điện Capitol cách đây hơn 4 năm.

Lan Phương
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/11, tập đoàn truyền hình và phát thanh BBC của Anh thông báo Chủ tịch Samir Shah đã gửi thư xin lỗi cá nhân tới Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chỉnh sửa video gây hiểu lầm một trong các bài phát biểu của ông.

Lời xin lỗi được đưa ra sau khi BBC thừa nhận đã chỉnh sửa bài phát biểu của Tổng thống Trump trước những người ủng hộ, tạo ấn tượng sai lệch rằng ông kêu gọi "hành động bạo lực" trước khi một đám đông xông vào Đồi Capitol cách đây hơn 4 năm. Đoạn phát biểu gây tranh cãi này được phát trong bộ phim tài liệu "Panorama."

Tổng Giám đốc Tim Davie và người đứng đầu chương trình tin tức của BBC Deborah Turness đã từ chức hôm 9/11 sau những cáo buộc về việc cắt ghép đoạn phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ theo hướng sai lệch. BBC tuyên bố sẽ không phát lại bộ phim tài liệu "Panorama" này.

Mặc dù thừa nhận sai sót biên tập và bày tỏ hối tiếc về cách thức chỉnh sửa đoạn video nhưng BBC vẫn bác bỏ khả năng bồi thường cho ông Trump.

Trong thông báo, BBC nhấn mạnh tập đoàn này hoàn toàn không đồng ý về việc coi đây là cơ sở cho yêu cầu bồi thường về tội phỉ báng. Các luật sư của BBC đã gửi thư phản hồi tới đội ngũ pháp lý của ông Trump, những người trước đó đã dọa sẽ kiện đòi bồi thường 1 tỷ USD.

BBC cũng cho biết đang điều tra nội bộ một sự việc thứ hai có thể đã xảy ra, trong đó một bài phát biểu của ông Trump cũng đã bị chỉnh sửa gây hiểu lầm.

Nội dung cắt ghép này đã được đưa lên chương trình Newsnight phát sóng vào tháng 6/2022./.

