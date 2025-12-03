Triển lãm ảnh của TTXVN tôn vinh chiều sâu hợp tác chiến lược Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào diễn ra tại thủ đô Vientiane, sáng 3/12, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề “Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Lào.

Gần 30 bức ảnh tiêu biểu đã được lựa chọn kỹ lưỡng từ kho tư liệu phong phú của Thông tấn xã Việt Nam, do đội ngũ phóng viên Ảnh trong nước và phóng viên thường trú tại Vientiane thực hiện. Các bức ảnh phản ánh toàn diện, sinh động chiều sâu mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Trước khi bước vào phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonxay Siphandone đã cùng tham quan không gian trưng bày với những bức ảnh mang tính thời sự nổi bật, ghi lại các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ ảnh cũng phản ánh Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào diễn ra từ ngày 1-2/12 vừa qua.

Bên cạnh đó, nhiều bức ảnh ghi lại dấu ấn của các chuyến thăm, các hoạt động, sự kiện quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước trong quá trình vun đắp và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đặc biệt, buổi trưng bày cũng giới thiệu nhiều hình ảnh về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội hai nước tại các dự án trọng điểm, chương trình hợp tác kinh tế và xúc tiến đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Một điểm nhấn tại trưng bày ảnh của Thông tấn xã Việt Nam lần này là hình ảnh lực lượng Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân đội hai nước.

Ngoài ra, bộ ảnh còn giới thiệu khoảnh khắc tại Lễ khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào-Việt thuộc Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), một biểu tượng quan trọng của hợp tác kinh tế và kết nối hạ tầng chiến lược giữa hai quốc gia.

Triển lãm ảnh của Thông tấn xã Việt Nam tại Kỳ họp lần thứ 48 không chỉ mang giá trị tư liệu quý báu, mà còn góp phần khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào luôn được gìn giữ, phát huy và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới./.

Quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam muốn tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt; coi đây là trụ cột định hướng và là động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.