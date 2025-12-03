Quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, chiều 3/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm Lào đúng vào dịp đặc biệt và có ý nghĩa đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn và đánh giá rất cao việc Thủ tướng Phạm Minh Chính sang đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam và Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện; bày tỏ trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự hỗ trợ chí tình, chí nghĩa cho Lào trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, người đồng chí, người bạn thân thiết của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo mà Lào dành cho đoàn; chúc mừng Lào đã tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về sự trang nghiêm, quy mô và ý nghĩa lịch sử.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Lào đạt được trong 50 năm xây dựng-phát triển đất nước và 40 năm đổi mới; uy tín ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, nhất là sau khi Lào tổ chức thành công năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch Thongloun Sisoulith, cùng sự điều hành hiệu quả của Chính phủ, Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng, tiếp tục xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, tự chủ và thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ vĩ đại giữa hai dân tộc ngày càng phát triển, sâu sắc, phát triển lên tầm cao mới với “gắn kết chiến lược” là nhu cầu khách quan, là ưu tiên chiến lược trong phát triển quan hệ giữa hai nước. Uy tín, vị thế, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của Lào được bảo đảm và nâng tầm.

Khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt, có một không hai, luôn sát cánh ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tình cảm, sự đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo Lào - đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch Thongloun Sisoulith, trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt; coi đây là trụ cột định hướng và là động lực thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith về kết quả nổi bật của Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và kết quả Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2025, tập trung vào việc triển khai kết quả của các chuyến thăm cấp cao, thỏa thuận cấp cao, và những ưu tiên thực hiện trong 5 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trên tinh thần quán triệt chỉ đạo của Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng diễn ra trước đó một ngày, hai Chính phủ sẽ tích cực cụ thể hóa thành Kế hoạch Hành động phối hợp khẩn trương đề ra các biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác để mở ra chương hợp tác mới giữa hai Đảng, hai nước.

Các biện pháp sẽ được triển khai bài bản, có lộ trình khả thi; cùng xây dựng hai nền kinh tế độc lập, tự chủ nhưng có tính liên kết, hội nhập với quốc tế; tiếp tục phát huy các động lực quan hệ đã được xác định của quan hệ vĩ đại, hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trong bối cảnh mới, yêu cầu mới; đồng thời bổ sung nội hàm mới “gắn kết chiến lược” về mọi mặt, đặc biệt lấy kinh tế là động lực, lấy lòng dân là nền tảng.

Hai nước cũng cần hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở giáo dục của Việt Nam tại Lào, các trường dạy nghề. Thủ tướng đề nghị Lào tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Hai bên vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là năm 2025, ghi dấu những kết quả nổi bật, thực chất trong hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố; hợp tác kinh tế đạt tiến bộ mới; hợp tác địa phương và hợp tác giữa các bộ, ngành đi vào chiều sâu, tạo nền tảng vững chắc để hai nước mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Các cơ chế phối hợp được duy trì hiệu quả; nhiều chương trình, dự án trọng điểm được đẩy mạnh triển khai, từng bước tháo gỡ tồn đọng, mang lại chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng-an ninh, kinh tế, văn hóa-giáo dục và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng nhất trí hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, chống tội phạm mạng.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh những kết quả tích cực đạt được trong giai đoạn này sẽ là nền tảng quan trọng để triển khai mạnh mẽ sự gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì, cho rằng kỳ họp đã diễn ra thành công, thực chất và hiệu quả với việc đề ra các biện pháp, lộ trình cụ thể; ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương hai bên trong thời gian qua, đặc biệt là việc tích cực xử lý các dự án tồn đọng, thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực then chốt, tạo chuyển biến rõ rệt trong triển khai các thỏa thuận cấp cao.

Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng rằng kết quả của Kỳ họp lần này sẽ tạo xung lực mới cho hợp tác song phương trong giai đoạn tới.

Những thành tựu quan trọng mà hai bên đạt được không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mà còn khẳng định tính đúng đắn của chủ trương bổ sung nội hàm, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước theo hướng “gắn kết chiến lược” do lãnh đạo cấp cao hai Đảng đã thống nhất./.

