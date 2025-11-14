Quản lý văn bản, hồ sơ chứa nội dung bí mật nhà nước trên môi trường mạng

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 2481/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc chứa nội dung bí mật nhà nước dùng chung trong hệ thống hành chính nhà nước.

Mục đích và phạm vi triển khai

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc chứa nội dung bí mật nhà nước có tích hợp giải pháp bảo mật, chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ dùng chung cho các cơ quan từ Trung ương đến cấp xã thuộc hệ thống hành chính nhà nước (Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ) để quản lý văn bản, hồ sơ công việc chứa nội dung bí mật nhà nước (độ Mật và Tối mật) trên môi trường mạng nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, liên thông với các cơ quan trong hệ thống chính trị, tiết kiệm chi phí.

Nội dung Kế hoạch

Khảo sát, tổng hợp nhu cầu gửi, nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc chứa nội dung bí mật nhà nước (Mật, Tối mật) từ Trung ương đến cấp xã phục vụ xây dựng Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, tổng hợp nhu cầu và hiện trạng gửi, nhận, xử lý, phát hành, lưu trữ văn bản, hồ sơ công việc chứa nội dung bí mật nhà nước (độ Mật, Tối mật) của các cơ quan hành chính từ Trung ương đến cấp xã; đánh giá hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, quy trình nghiệp vụ và yêu cầu bảo mật hiện có; làm cơ sở xây dựng mô hình, quy trình nghiệp vụ và cấu hình Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ trong toàn hệ thống hành chính nhà nước.

Điều chỉnh, cấu hình Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ phù hợp với quy trình nghiệp vụ và quy định bảo mật, cơ yếu. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel) thống nhất quy trình nghiệp vụ, cấu hình tích hợp bảo mật ngành cơ yếu bảo đảm phù hợp với quy trình nghiệp vụ gửi, nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản và hồ sơ công việc toàn trình từ Trung ương đến cấp xã của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; tích hợp mật mã ngành cơ yếu của cơ quan Đảng cho phù hợp với quy trình xử lý văn bản Mật, Tối mật của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước (gồm các quy trình xử lý văn bản tại: Văn phòng Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh, thành phố).

Triển khai nâng cấp hạ tầng điện toán đám mây riêng và hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu phục vụ thiết lập Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ tại Trung tâm dữ liệu Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ sẽ triển khai nâng cấp hạ tầng điện toán đám mây riêng và hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật phục vụ lưu trữ, xử lý và vận hành Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ tại Trung tâm dữ liệu Văn phòng Chính phủ; triển khai các điều kiện kỹ thuật đồng bộ về máy chủ, lưu trữ, mạng, bảo mật, sao lưu, giám sát an ninh mạng và dự phòng nhằm bảo đảm khả năng kết nối, mở rộng, vận hành ổn định, an toàn và liên thông với các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp xã.

Khởi tạo dữ liệu, phân quyền quản trị, khai thác Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Viettel và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức thu thập, chuẩn hóa và tạo lập dữ liệu người dùng trong toàn hệ thống hành chính nhà nước (từ Trung ương đến cấp xã), bao gồm thông tin định danh cơ quan, đơn vị, cán bộ được phân quyền xử lý văn bản mật; thiết lập cấu trúc quản trị người dùng, phân quyền truy cập, ký số, gửi, nhận, lưu trữ, cập nhật văn bản theo đúng quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của từng cơ quan; đồng bộ dữ liệu định danh giữa các cấp, bảo đảm tính chính xác, bảo mật và khả năng liên thông trên Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ.

Triển khai Mạng truyền số liệu chuyên dùng và bảo mật kênh phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến cấp xã. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và bộ, ngành, địa phương triển khai, mở rộng và hoàn thiện Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến cấp xã theo quy hoạch thống nhất (Quyết định số 33/2025/QĐ-TTg ngày 15/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ), bảo đảm kết nối an toàn, ổn định, tốc độ cao, phục vụ gửi, nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc chứa nội dung bí mật nhà nước.

Thực hiện cấu hình, thiết lập, kiểm thử và tích hợp các giải pháp bảo mật cơ yếu, mã hóa đường truyền, xác thực truy cập, giám sát an ninh mạng nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, bí mật và sẵn sàng kết nối cho Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ.

Triển khai thiết bị đầu cuối (máy tính, máy in, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng, hạ tầng kết nối mạng nội bộ phục vụ xử lý văn bản mật) kết nối, khai thác, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng được bảo mật ngành cơ yếu.

Các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai, lắp đặt và cấu hình đồng bộ hệ thống thiết bị đầu cuối (gồm máy tính, máy in, thiết bị mạng nội bộ, phần mềm ứng dụng chuyên dùng) phục vụ xử lý văn bản, hồ sơ công việc chứa nội dung bí mật nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp xã; bảo đảm thiết bị được kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng, áp dụng đầy đủ cơ chế bảo mật ngành cơ yếu và tiêu chuẩn kỹ thuật bảo vệ bí mật nhà nước; kiểm thử khả năng truy cập, khai thác, gửi, nhận văn bản mật qua Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ, bảo đảm an toàn, ổn định, đúng quy định pháp luật và quy chế bảo mật của từng cơ quan.

Tập huấn, đào tạo sử dụng hệ thống. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo chuyên sâu và hướng dẫn thực hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công sử dụng, quản trị, vận hành Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ; trang bị kiến thức về quy trình nghiệp vụ điện tử trong xử lý văn bản mật, sử dụng chữ ký số, bảo mật cơ yếu, an toàn thông tin mạng, quản trị tài khoản và phân quyền truy cập; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng về bảo vệ bí mật nhà nước, tuân thủ quy định pháp luật trong môi trường số, bảo đảm việc khai thác, sử dụng hệ thống an toàn, hiệu quả và đúng quy định.

Quản lý, quản trị, vận hành và bảo đảm an ninh mạng

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Cơ yếu Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tổ chức mô hình quản trị, vận hành tập trung Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ tại Trung tâm dữ liệu Văn phòng Chính phủ; xây dựng quy trình giám sát, vận hành, sao lưu, phục hồi và ứng cứu sự cố bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, an toàn.

Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh mạng theo mô hình 4 lớp bảo vệ. Triển khai các giải pháp: Bảo vệ hạ tầng vật lý, hệ thống mạng, ứng dụng và dữ liệu; giám sát, kiểm soát an ninh mạng tập trung, phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn sớm nguy cơ tấn công mạng; chống thất thoát, lộ lọt thông tin, dữ liệu, quản lý thiết bị ngoại vị, kiểm soát in ấn; triển khai các giải pháp bảo mật cơ yếu, xác thực truy cập, phân quyền người dùng và mã hóa dữ liệu...

Xây dựng quy chế, quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng. Các cơ quan chức năng xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử có chứa nội dung bí mật nhà nước giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; trong đó quy định thống nhất phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, quy trình, yêu cầu kỹ thuật, hạ tầng, bảo mật và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc kết nối, liên thông, xử lý, lưu trữ và quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có chứa nội dung bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, cơ yếu và an toàn thông tin, ninh mạng, phù hợp đặc thù tổ chức, hạ tầng kỹ thuật và độ mật của bí mật nhà nước.

Kết nối, liên thông giữa Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ với các Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp mật khác. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai giải pháp kết nối, liên thông giữa Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ với các Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp mật của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, bảo đảm việc gửi, nhận, xử lý, mã hóa, giải mã văn bản giữa các hệ thống thông suốt, ổn định, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu.

Lộ trình triển khai

Trong tháng 11/2025, hoàn thành triển khai Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ tại Văn phòng Chính phủ.

Trong tháng 12/2025 hoàn thành triển khai Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ đến đầu mối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố (Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; sở, ngành trực thuộc tỉnh, thành phố; Ủy ban Nhân dân cấp xã).

Trong quý 1/2026 hoàn thành triển khai Hệ thống Quản lý văn bản mật của Chính phủ toàn trình cho toàn bộ người sử dụng tham gia xử lý văn bản Mật, Tối mật tại Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố (Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; sở, ngành trực thuộc tỉnh, thành phố; Ủy ban Nhân dân cấp xã). Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai theo nhu cầu của bộ./.

