Thủ tướng: Các tập đoàn “đã nói là làm, đã cam kết phải có kết quả cụ thể”

Chiều 25/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các doanh nghiệp quốc tế về lĩnh vực tài chính đang dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 về xây dựng hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Cuộc làm việc có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, đại diện các tập đoàn tài chính, công nghệ như: Sun Seven Stars, Sunwah, Deepgreeenx, Ant International, Dragon Capital, Binance Investment Co., Ltd, Nam Á Bank, VietinBank, MB Bank, Tiktok Việt Nam, Quỹ đầu tư VinaCapital, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE Corp)…

Tại cuộc làm việc, đại diện các tập đoàn, tổ chức tài chính lớn trong khu vực và thế giới đã trao đổi, chia sẻ tầm nhìn, khẳng định cam kết hợp tác, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững của đất nước.

Lãnh đạo các tập đoàn, tổ chức tài chính quan tâm đến vấn đề thể chế, sự minh bạch, thủ tục hành chính; quyền sở hữu tài sản; chuẩn mực quốc tế; việc đáp ứng hạ tầng, năng lượng, ứng dụng công nghệ, nguồn nhân lực, vận hành trung tâm tài chính; cơ chế thu hút và phát triển nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường thuận lợi cho các chuyên gia; phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính tại Trung tâm tài chính quốc tế như chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, fintech, tài sản số…

Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp quốc tế về lĩnh vực tài chính tham dự buổi tiếp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau khi trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, bước vào giai đoạn tăng tốc, bứt phá nền rất cần vốn. Để thu hút vốn thì Việt Nam xây dựng “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng.”

Cùng với làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, Việt Nam tập trung đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, do đó cần cơ sở hạ tầng liên quan trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain.

Nhấn mạnh cần “coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian và phải quyết đoán,” Thủ tướng đề nghị các tập đoàn “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể” và trên tinh thần “cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng tận hưởng niềm vui.”

Về những băn khoăn của các tập đoàn, tổ chức tài chính, Thủ tướng nêu rõ những vấn đề gì mới đều khó khăn nhưng phải “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể” thể hiện rõ tinh thần đồng hành; khẳng định những vấn đề này không đáng lo ngại vì Việt Nam đã và đang xử lý hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Với quan điểm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, doanh nghiệp thụ hưởng,” “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,” Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và hành động có kết quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hợp tác thành công tại Việt Nam./.

Thủ tướng tiếp các doanh nghiệp quốc tế về lĩnh vực tài chính Nhân chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 25/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các doanh nghiệp quốc tế về lĩnh vực tài chính.