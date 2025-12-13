Thủ tướng: Áp dụng tình trạng khẩn cấp để xây sửa nhà tại Quảng Trị

Chiều 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Quảng Trị về tình hình thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân sau bão lũ.

Trước đó, vào ngày 9/12, trong cuộc họp về “Chiến dịch Quang Trung”, Thủ tướng Chính phủ đã phê bình nghiêm khắc tỉnh Quảng Trị vì chỉ với 12 hộ dân ở xã Khe Sanh có nhà bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của mưa bão, song thời điểm đó vẫn chưa triển khai sửa chữa, người dân vẫn phải ở tạm.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2025, tỉnh Quảng Trị chịu tác động của nhiều đợt thiên tai liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh, với 21 người chết, 10 người mất tích, 24 người bị thương, tổng giá trị thiệt hại kinh tế là hơn 2.500 tỷ đồng.

Triển khai “Chiến dịch Quang Trung” trong đợt mưa lũ từ 16 - 22/11/2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có xảy ra sạt lở bờ suối tại xã miền núi Khe Sanh, gây ảnh hưởng đến 12 nhà của người dân.

Ngay sau khi xảy ra sự cố lãnh đạo tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường động viên, thăm hỏi nhân dân và chỉ đạo khắc phục.

Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh đã tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ 12 hộ dân đến nơi ở mới an toàn, đảm bảo đầy đủ nhu cầu về sinh hoạt về điện, nước, vệ sinh… an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Về phương án tái định cư, Ủy ban Nhân dân xã đề xuất 2 vị trí trên địa bàn xã Khe Sanh. Lãnh đạo tỉnh đã gặp gỡ trao đổi nhưng tất cả 12 hộ dân đều có nguyện vọng sửa chữa nhà ở chỗ cũ.

Để triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở để kịp thời quản lý cũng như triển khai các biện pháp xử lý sau thiên tai.

Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình phức tạp, khó tiếp cận và có thể mất an toàn trong quá trình thăm dò, khảo sát cũng như tiếp tục giám sát, theo dõi hiện trường sạt lở nên tiến độ khảo sát, thiết kế chậm hơn so với yêu cầu.

Tỉnh đã tạm cấp 10 tỷ đồng để triển khai khảo sát, xây dựng phương án và đầu tư công trình chống sạt lở về lâu dài nhằm ổn định đời sống cho nhân dân, bảo vệ công trình công cộng, đặc biệt là gia cố vững chắc cho tuyến đường trung tâm xã Khe Sanh.

Ngày 11/12/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án: Xây dựng khẩn cấp kè chống sụt đường Hùng Vương tại thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị và dự kiến hoàn thành vào 20/1/2026.

Sau khi nghe tỉnh Quảng Trị báo cáo và đại diện các bộ, ngành liên quan có ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ với những mất mát mà Đảng bộ, chính quyền, quân, dân Quảng Trị đã phải gánh chịu trong đợt mua lũ vừa qua; biểu dương tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành sửa chữa các nhà bị hư hỏng dưới 30%, nhân dân đang ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ không hài lòng vì để xảy ra sự chậm trễ trong việc chăm lo chỗ ở cho 12 hộ dân ở xã Khe Sanh có nhà bị sập, hư hỏng trong đợt thiên tai vừa qua; nhấn mạnh việc chăm lo cho nhân dân, nhất là trong lúc khó khăn, hoạn nạn, cấp bách không được chần chừ, phải đặt vị trí của mình vào vị trí người dân bị thiên tai để xử lý.

Yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm điểm tinh thần, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc này theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Quảng Trị phối hợp với các bộ, ngành liên quan đánh giá lại tình hình; phải áp dụng tình trạng khẩn cấp, tập trung các giải pháp, nhanh chóng xây dựng lại nhà cho 12 hộ gia đình tại xã Khe Sanh có nhà bị sập, hư hỏng do thiên tai, đang phải đi ở nhờ, xong trước ngày 31/12/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về xây dựng nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Quốc phòng điều lực lượng công binh tham gia xây dựng nhà cho nhân dân.

Trong đó tìm giải pháp thoát nước cho khu vực bờ suối khu vực sạt lở Khe Sanh nơi các hộ dân có nhà bị hư hỏng; đồng thời gia cố, nghiên cứu toàn bộ khu vực sạt lở để có giải pháp khắc phục triệt để lâu dài.

Thủ tướng nhấn mạnh xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị là nơi có truyền thống lịch sử vẻ vang, nhân dân chịu nhiều lửa đạn chiến tranh, bây giờ nhân dân chịu ảnh hưởng thiên tai thì phải tạo điều kiện về sinh kế, công ăn việc làm để nhân dân có cuộc sống ổn định lâu dài.

Trên tinh thần căn cứ nguồn lực của tỉnh, nếu thiếu cơ chế, nguồn lực thì đề xuất kịp thời; các chính sách, đảm bảo hiệu quả, tránh xảy ra sự thiếu thống nhất.

Trên tinh thần kịp thời, chính xác, khả thi, hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Quảng Trị hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện, đảm bảo mục tiêu đặt ra; dứt khoát đến ngày 31/12/2025, toàn bộ 12 hộ dân nêu trên phải được trở về chỗ ở an toàn để ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh; đồng thời, khẩn trương khôi phục lại các hạ tầng thiết yếu về giao thông, trường học, bệnh viện, trạm y tế, trụ sở làm việc; quan tâm vấn đề an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác an sinh xã hội, tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và cấp cơ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, rút kinh nghiệm từ việc xử lý, khắc phục vụ sạt lở tại Khe Sanh, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, các cán bộ, công chức nói chung khi xử lý bất cứ việc gì cho nhân dân thì phải đặt mình vào vị trí người dân, với tình hình khẩn cấp; liên quan tới tính mạng, sức khỏe, cuộc sống người dân thì phải xử lý ngay, tránh bệnh quan liêu, hình thức; xử lý công việc không những bằng trách nhiệm mà còn với cả tấm lòng, tình cảm “từ trái tim tới trái tim,” tình dân tộc, nghĩa đồng bào, coi việc của người dân như là việc của nhà mình; phát huy tinh thần đoàn kết, ngoài nguồn lực nhà nước thì phải huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực của doanh nghiệp, người dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng biểu dương các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã nỗ lực, triển khai rất tích cực “Chiến dịch Quang Trung.”

Với hơn 1.600 nhà sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn phải xây dựng lại, đến nay sau 10 ngày, 1.535 nhà đã được khởi công, hoàn thành 469 nhà.

Với hơn 34.000 nhà phải sửa chữa, đã sửa chữa xong trên 31.950 nhà. Nhiều địa phương phấn đấu hoàn thành sớm chiến dịch Quang Trung so với mốc thời gian đã đề ra.

Cho biết, từ đầu năm tới nay, Trung ương đã hỗ trợ các địa phương 7.144 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã huy động và phân bổ nguồn lực hỗ trợ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc tiến hành thanh tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, việc thực hiện các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, sử dụng nguồn lực hỗ trợ tại các địa phương, kịp thời phát hiện các vướng mắc để tháo gỡ, có giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả, khả thi./.

