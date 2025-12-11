Đắk Lắk triển khai "Chiến dịch Quang Trung" với tinh thần tổng lực, thần tốc

Triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, trôi do bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 11 vừa qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Đắk Lắk cùng sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội, công an… đang huy động tối đa nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nỗ lực vượt gian khó

Tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) những ngày này, không khí rộn ràng thi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ của lực lượng quân đội hiện diện khắp nơi.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ thuộc Quân khu 5 cùng các hộ gia đình khẩn trương vận chuyển vật liệu, xây dựng nền móng kiên cố, dựng trụ, đổ bê tông, xây tô tường…

Một số ngôi nhà đã dần hình thành trong niềm phấn khởi của người dân bị ảnh hưởng mưa lũ vừa qua. Ai cũng vui mừng vì chắc chắn sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên đán năm nay.

Anh Trần Chủ Nghĩa (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) có nhà bị sập đổ hoàn toàn trong đợt mưa lũ vừa qua. Được chính quyền địa phương hỗ trợ 170 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới, anh rất vui mừng và yên tâm. Càng phấn khởi hơn, anh được Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cử hơn 10 chiến sỹ hỗ trợ ngày công để xây dựng nhà mới.

Dù cuộc sống hiện tại vô cùng khó khăn nhưng anh Nghĩa nỗ lực vận động nguồn lực trong gia đình để cùng các lực lượng xây dựng căn nhà mới. Căn nhà đã hoàn thành phần móng, đổ bê tông phần trụ và chuẩn bị xây tô tường.

Hiện, Quân khu 5 đang bố trí, phân công nhiều đơn vị để hỗ trợ người dân xã Hòa Thịnh bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua xây dựng, sửa chữa nhà. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã nỗ lực hết mình để cùng người dân thực hiện các công đoạn quan trọng nhất là xây dựng nền móng và dựng trụ.

Các lực lượng chia ca, kíp, tranh thủ thời điểm buổi trưa, ban đêm để xây, sửa nhà đảm bảo tiến độ. Chất lượng công trình nhà ở cũng được chú trọng để có thể chống chịu bão, lũ sau này.

Chiến sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207/Quân khu 5 hỗ trợ xây sửa nhà cho người dân. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Nhiều ngày qua, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đặng Đức Cường cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207/Quân khu 5 tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chị Nguyễn Thị Lại (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh).

Bằng sự nỗ lực và quyết tâm, chỉ trong vòng 5 ngày, căn nhà đã hoàn thành phần móng kiên cố, 6 trụ tường bê tông cốt thép đảm bảo. Trong vài ngày tới, anh Cường cùng các chiến sỹ tiếp tục thi công xây dựng tường, nền nhà theo đúng tiến độ đề ra.

Thiếu tá Nguyễn Đặng Đức Cường chia sẻ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, táo bạo và chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc giúp người dân vùng lũ xây dựng lại nhà ở bị sập đổ hoàn toàn tại tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi hành quân cơ động đến vùng lũ xã Hòa Thịnh, anh cùng các cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207 xác định quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao với tinh thần “Giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim.”

Cán bộ, chiến sỹ "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm," tăng ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ thi công; dự kiến sẽ bàn giao nhà ở cho người dân trước ngày 15/1/2026.

Tỉnh Đắk Lắk có 231 ngôi nhà được giao cho lực lượng quân đội hỗ trợ xây dựng. Hiện tại, tại tỉnh có 29 đầu mối, gồm 8 đơn vị của Bộ Quốc phòng, 21 đơn vị của Quân khu 5 với 279 đội thi công. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đã hoàn thành mở móng 100% nhà; nhiều căn đã xây dựng hoàn thành phần trụ và tường đảm bảo và vượt tiến độ đề ra.

Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung," toàn tỉnh Đắk Lắk có 650 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn được hỗ trợ xây mới, 892 hư hỏng nặng được sửa chữa và 5.455 nhà bị tốc mái, hư hỏng một phần được hỗ trợ; tổng nguồn vốn thực hiện hơn 200 tỷ đồng.

Mức hỗ trợ của tỉnh đối với xây dựng nhà ở mới là 170 triệu đồng/nhà, sửa chữa nhà hư hỏng nặng 40 triệu đồng/nhà, hỗ trợ nhà ở bị hư hỏng nhẹ 10 triệu đồng/nhà.

Toàn tỉnh đang tập trung huy động mọi nguồn lực gồm: Quân đội, Công an, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, doanh nghiệp, người dân và cả hệ thống chính trị cùng tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Mục tiêu đề ra là hoàn thành việc xây dựng mới nhà ở trước ngày 30/1/2026; hoàn thành việc sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nặng trước ngày 31/12/2025; hoàn thành sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nhẹ (tốc mái, hư hỏng một phần) đến hết ngày 10/12/2025. Đến nay, toàn bộ các nhà hư hỏng nhẹ đã hoàn thành sửa chữa, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Xây dựng nhà cho ở cho các hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, trôi do cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 11 vừa qua. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, những ngôi nhà ở được xây dựng mới cho người dân bị ảnh hưởng trong bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua sẽ kết hợp tránh lũ, đảm bảo diện tích sử dụng mỗi ngôi nhà khoảng 44m2, trong đó, diện tích sàn tránh lũ là 12m2.

Những nhà đã chuyển vị trí xây dựng đến nơi cao ráo, khu tái định cư đảm bảo không bị ngập lụt thì không bắt buộc xây dựng diện tích sàn tránh lũ. Kết cấu chính của nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng gồm: nền cứng, khung-tường cứng và mái cứng. Nhà trong vùng ngập lụt đồng thời bị ảnh hưởng của bão thì mái làm bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu có chất lượng tốt, đảm bảo khả năng phòng, chống bão.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An nhấn mạnh toàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần tổng lực, thần tốc để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong đợt bão số 13 và mưa lũ lịch sử vừa qua tại tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đang tập trung cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai; khẩn trương triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của tỉnh, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Toàn tỉnh phát huy truyền thống “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” để hỗ trợ người dân từng bước vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và sinh kế lâu dài./.

Chiến dịch Quang Trung: Đảm bảo khôi phục nhanh nhất đời sống cho nhân dân Bão, mưa lũ cực đoan, lũ vượt lịch sử hậu quả rất nghiêm trọng tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực Trung Bộ, trong đó làm sập, đổ 1.635 ngôi nhà và hư hỏng nặng 39.461 ngôi nhà.