Chiến dịch Quang Trung: Khánh Hòa khởi công nhà cho hộ dân bị sập do thiên tai

Triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà bị thiệt hại do thiên tai miền Trung được Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 4/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại hoàn toàn do thiên tai tại xã Diên Điền để sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ, ông Trần Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phát lệnh triển khai xây dựng nhà mới tặng gia đình ông Nguyễn Nam Trung (thôn Tây 2, xã Diên Điền) - hộ có nhà bị sập hoàn toàn sau đợt mưa lũ vừa qua.

Căn nhà được xây dựng trên diện tích gần 100m2, kinh phí thực hiện khoảng 100 triệu đồng và có sự hỗ trợ vật tư, nhân công từ nhiều doanh nghiệp, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu, các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương lập kế hoạch hỗ trợ xây mới nhà sập, sửa chữa nhà hư hỏng; huy động tối đa nguồn lực để hoàn thiện công trình, sớm ổn định cuộc sống cho người dân; đồng thời lưu ý chính quyền địa phương quan tâm, kiểm tra việc hỗ trợ xây dựng bảo đảm đúng đối tượng, nguồn lực, đúng tiến độ và không để thiếu vật liệu xây dựng trong quá trình triển khai thi công.

Theo ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, Sở đang phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương kiểm tra, rà soát, triển khai thần tốc “Chiến dịch Quang Trung.”

Sở Xây dựng đã sẵn sàng vật tư (ximăng) để hỗ trợ các địa phương. Đồng thời, đơn vị bố trí cán bộ phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành tiếp nhận, triển khai hỗ trợ xây dựng lại nhà cho người dân có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ vừa qua. Dự kiến, tỉnh sẽ hoàn thành và bàn giao nhà ở cho các hộ dân trước ngày 15/1/2026.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ vừa qua (từ ngày 16-22/11) đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh về người và tài sản.

Trong đó, mưa lũ đã làm 89 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 294 nhà hư hỏng nặng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Hiện nay, song song với việc tiến hành xây dựng nhà ở cho người dân, các địa phương ở tỉnh Khánh Hòa đang gấp rút hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người dân bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ; đồng thời cấp tốc thu gom, xử lý vấn đề rác thải sau mưa lũ để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra dịch bệnh./.

Các tỉnh xây dựng kế hoạch “Chiến dịch Quang Trung” và báo cáo tiến độ hằng tuần Thủ tướng yêu cầu Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân sau bão, lũ và báo cáo tiến độ hằng tuần.