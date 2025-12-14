Trao tặng 2.000 suất tầm soát ung thư cho những phụ nữ yếu thế

Ngày 14/12, Chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) đã tổ chức lễ trao tặng suất tầm soát miễn phí 3 loại ung thư phổ biến ở nữ giới: ung thư vú, cổ tử cung và buồng trứng - cùng gói xét nghiệm virus HPV cho phụ nữ yếu thế.

2.010 suất tầm soát được phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1.000 suất); Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (1.010 suất) để trao tận tay cho những phụ nữ yếu thế đang công tác tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và lao động tự do ngoại tỉnh đang sinh sống và làm việc tại các địa phương trên.

Sau buổi lễ, 400 chị em phụ nữ sẽ được thực hiện các dịch vụ khám tầm soát ung thư tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các chị em thụ hưởng còn lại sẽ lần lượt được tầm soát từ tháng 12/2025 đến hết tháng 01/2026 tại các bệnh viện: Bệnh viện Thanh Nhàn, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bên cạnh việc trao tặng các gói tầm soát miễn phí, chương trình cũng đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư sớm - Hành trình chủ động vì sức khỏe” với sự tham gia của các chuyên gia y khoa, đại diện truyền cảm hứng và người thụ hưởng của chương trình. Buổi tọa đàm thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên các nền tảng số, mang đến kiến thức y khoa chính thống và lan tỏa thông điệp tích cực về phát hiện sớm bệnh ung thư, đồng thời truyền cảm hứng sống lành mạnh, nhân ái và chủ động chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm nghìn phụ nữ Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, hoạt động “Gian hàng 0 đồng” tiếp tục được triển khai tại các bệnh viện, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, dầu gội, sữa tắm… nhằm phục vụ cuộc sống hàng ngày và giảm nỗi lo tài chính cho nhóm phụ nữ thụ hưởng.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS cho biết hành trình ba năm đồng hành cùng Payoo và Mastercard trong chương trình Chạm sẻ chia, Trao hy vọng đã góp phần khẳng định cam kết của NAPAS trong việc phát triển bền vững gắn liền với các giá trị đóng góp cho cộng đồng. Đặc biệt, việc ký kết hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho giai đoạn 2025-2030 tiếp tục củng cố định hướng lâu dài của chúng tôi trong các hoạt động hướng đến phụ nữ.

Với sự chung tay của NAPAS, Mastercard và Payoo, chiến dịch “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” đã có những kết quả thiết thực. Ba đơn vị cam kết duy trì nỗ lực dài hạn, mở rộng các chương trình hướng đến chăm sóc và hỗ trợ cho người phụ nữ khó khăn yếu thế trong những năm tới, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tử tế và giàu sự sẻ chia./.

Cảnh báo ung thư vú gia tăng ở phụ nữ dưới 40 tuổi Phân tích hồ sơ bệnh án từ năm 2014 đến 2024 tại 7 trung tâm ngoại trú ở khu vực New York cho thấy: từ 20% đến 24% tổng số ca ung thư vú được chẩn đoán rơi vào nhóm phụ nữ từ 18 đến 49 tuổi.