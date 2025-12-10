Gấp rút hoàn thiện Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này, tại công trình xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (tỉnh Ninh Bình) đang khẩn trương thi công, dự kiến sẽ khánh thành phần xây dựng vào ngày 19/12 tới.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận, để có được kết quả trên là sự quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ thông qua Nghị quyết số 34/NQ-CP về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; sự quản lý, đôn đốc sát sao, trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và công tác thi công bằng các giải pháp thực tế, khả thi trên cơ sở thực tiễn đã khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng.

"Quyết định đầu tư thực hiện hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phù hợp với chủ trương chung về chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về gần dân, giảm tải tuyến Trung ương", Thứ trưởng Lê Đức Luận nhấn mạnh.

Gấp rút hoàn thiện…

Theo Bộ Y tế, để khánh thành và đưa vào sử dụng một phần vào ngày 19/12/2025, các nhà thầu tích cực thi công, hoàn thiện các hạng mục như: đường giao thông, bãi đỗ xe, cắt dọn cỏ; lắp đặt nội thất, thiết bị hội trường, lắp đặt bảng biển; sơn sửa trong, ngoài nhà; sơn sửa lan can sắt; mái che sảnh nhận hàng; lắp đặt hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trong nhà; đài phun nước; hoàn thiện hệ thống điều hòa không khí...; hoàn thiện và chạy thử hệ thống cung cấp khí y tế, hệ thống RO; triển khai tiếp nhận và lắp đặt thiết bị y tế...

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hiện các nhà thầu đang triển khai cung cấp, lắp đặt một số thiết bị (máy CT, MRI, DSA, X-quang, dao siêu âm mổ u gan, giường bệnh, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền...) trong tổng số 82 thiết bị y tế thuộc Dự án Bạch Mai 2 và 83 thiết bị y tế thuộc Dự án Việt Đức 2. Các thiết bị y tế phục vụ hoạt động xét nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã được lắp đặt, chạy thử.

Dự kiến đến ngày 18/12 sẽ hoàn thiện lắp đặt thêm các thiết bị như hệ thống chụp cắt lớp vi tính, hệ thống đúc bệnh phẩm, máy chuyển mẫu bệnh phẩm, máy realtime PCR... Cơ bản hoàn thành công tác lắp đặt trước ngày 25/12.

Đối với phần thiết bị y tế áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, Ban Quản lý dự án đang tổ chức đấu thầu (đã có kết quả đấu thầu của 4/6 gói thầu thuộc Dự án Bạch Mai 2; Dự án Việt Đức 2 dự kiến bắt đầu mở thầu từ ngày 11/12/2025). Dự kiến bàn giao toàn bộ thiết bị tại công trường trước ngày 31/3/2026; hoàn thành công tác lắp đặt, bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ thiết bị trước ngày 30/4/2026.

Dự án Bạch Mai 2 đã cơ bản kịp tiến độ, sẵn sàng để khánh thành và đưa vào sử dụng một phần vào ngày 19/12. Hiện nhà thầu đang gấp rút hoàn thành một số công việc còn tồn tại. Đối với hệ thống phòng mổ, dự kiến nhà thầu sẽ hoàn thành công tác nhập khẩu, tập kết toàn bộ cửa và bảng điều khiển phòng mổ về công trường trước ngày 10/12 và tổ chức thi công ngay để hoàn thành lắp đặt cửa, bảng điều khiển cho tối thiểu 2 phòng mổ trước ngày 19/12/2025.

Ban Quản lý dự án tích cực đôn đốc các nhà thầu thi công thuộc 2 dự án tập trung tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, có biện pháp tăng ca, làm xuyên ngày lễ, ngày nghỉ, bảo đảm tổ chức lễ khánh thành, đưa công trình vào vận hành một phần.

Hai bệnh viện đã xây dựng phương án chi tiết, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, có phương án luân chuyển thiết bị giữa 2 cơ sở để sẵn sàng tiếp nhận và vận hành bệnh viện ngay khi được bàn giao.

Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng phục vụ người bệnh

Ngày 9/12, tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai ở Ninh Bình, hơn 300 giường bệnh và 2 phòng mổ cấp cứu được lắp đặt để sẵn sàng phục vụ người bệnh.

Ngay trong giai đoạn 1, hơn 600 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ cơ sở Hà Nội sẽ được điều động tăng cường cho Ninh Bình. Đây đều là lực lượng nòng cốt, có trình độ chuyên môn cao, từng tham gia điều trị nhiều ca bệnh khó, phức tạp.

Bệnh viện cũng phân công Phó trưởng khoa thường trực xuống cơ sở 2, đồng thời có một loạt chính sách ưu đãi cho cán bộ xuống làm việc ở cơ sở Bạch Mai 2 như tăng lương, thưởng, ưu tiên bổ nhiệm trước...

Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai đã ban hành Nghị quyết thống nhất đưa Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 tại Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1 từ ngày 19/12. Đây được xem là bước đi có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm chính trị cao của Bệnh viện Bạch Mai trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về giảm tải cho tuyến trên, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân khu vực phía Nam Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai quán triệt quan điểm xuyên suốt: Hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình phải là một hệ thống thống nhất, vận hành đồng bộ, cùng đẳng cấp chất lượng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cam kết: "Chúng tôi không chỉ đưa một công trình vào sử dụng mà phải xây dựng một hệ thống chất lượng tương đương cơ sở 1. Người bệnh đến cơ sở 2 phải được thụ hưởng dịch vụ chuyên môn cao nhất, được chăm sóc bằng tinh thần trách nhiệm và y đức của đội ngũ thầy thuốc Bạch Mai."

Bệnh viện Bạch Mai cũng cam kết đưa kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu về gần dân, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ chính thức vận hành giai đoạn 1 từ ngày 19/12 với đầy đủ các phân khu thiết yếu gồm: Khám bệnh, cấp cứu, xét nghiệm - cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và hệ thống 325 giường bệnh nội trú.

Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân Ninh Bình và khu vực lân cận. Đó là không phải di chuyển xa lên Hà Nội; giảm chi phí, thời gian điều trị; được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, chuyên sâu ngay tại địa phương; nâng cao cơ hội cứu sống trong các tình huống cấp cứu, bệnh nặng./.

