Phẫu thuật động kinh: Bước tiến mang lại cơ hội cho hàng trăm nghìn người bệnh

Việt Nam ước tính có khoảng 710.000 người mắc động kinh, trong đó hơn 200.000 bệnh nhân kháng thuốc. Sự xuất hiện của kỹ thuật kỹ thuật điện não xuyên nhu mô (SEEG) và các tiến bộ phẫu thuật hiện đại đang mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cho những trường hợp vốn bế tắc nhiều năm.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo quốc tế về phẫu thuật động kinh diễn ra ngày 10/12 tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh ấy, phẫu thuật động kinh trở thành một bước tiến mang lại cơ hội sống mới cho hàng trăm nghìn người bệnh.

Phó giáo sư Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh trong nhiều thập niên, người mắc bệnh động kinh tại Việt Nam chủ yếu được kiểm soát bằng thuốc, theo dõi cơn và hỗ trợ phục hồi. Tuy nhiên, với nhóm bệnh nhân kháng thuốc ước tính chiếm khoảng 30% số ca động kinh khiến phác đồ điều trị thông thường gần như không còn tác dụng. Chính vì vậy, nhu cầu tìm ra giải pháp can thiệp sâu hơn, hiệu quả hơn trở nên cấp thiết.

Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp các bác sỹ Việt Nam cập nhật kỹ thuật tiên tiến, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và mở rộng hợp tác chuyên môn với các trung tâm thần kinh hàng đầu thế giới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế về phẫu thuật động kinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó giáo sư Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam cho hay trong 10 năm qua, Trung tâm Phẫu thuật thần kinh của bệnh viện đã phát triển mạnh mẽ, thực hiện hơn 150 ca phẫu thuật động kinh kháng thuốc, với tỷ lệ kiểm soát cơn lên tới 80%, một con số rất khả quan trong khu vực.

Các báo cáo cho biết bước tiến quan trọng đang thay đổi cục diện điều trị động kinh kháng thuốc trên thế giới chính là kỹ thuật điện não xuyên nhu mô. Đây là phương pháp đặt các điện cực sâu xuyên qua sọ, đi vào các cấu trúc não khó tiếp cận như hải mã, hạnh nhân, thùy đảo hay các vùng sâu ở mặt trong bán cầu. Kỹ thuật này cho phép ghi lại hoạt động điện não ba chiều, chính xác, liên tục trong nhiều ngày để truy tìm mạng lưới khởi phát cơn. Các cơ sở y tế tại miền Bắc hiện chưa thực hiện ca SEEG nào, hội nghị lần này là bước khởi đầu quan trọng để đào tạo, chuẩn hóa và triển khai rộng rãi.

Kỹ thuật điện não SEEG - đặt điện cực sâu ghi điện não đã chứng tỏ là một công cụ giá trị, với tỷ lệ thành công cao trong việc xác định vùng cơn và tỷ lệ biến chứng thấp (khoảng 1-2%). Xu hướng áp dụng SEEG đang gia tăng toàn cầu, đặc biệt ở các trung tâm chuyên sâu tại Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ. Tại Việt Nam, với sự phát triển của ngành ngoại thần kinh và điện sinh lý thần kinh, SEEG là hướng phát triển quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phẫu thuật động kinh, giúp nhiều bệnh nhân thoát khỏi cơn co giật và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hội thảo tập trung trao đổi nhiều chủ đề chuyên sâu như: Ứng dụng kích thích trong SEEG để tối ưu hóa phẫu thuật động kinh; Kinh nghiệm thiết lập đơn vị theo dõi SEEG tại Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc, Đài Loan; Đánh giá trước phẫu thuật động kinh kháng thuốc; Nhiệt đông bằng sóng cao tần (RF) dưới định vị SEEG trong điều trị động kinh; Các bước tiến hành phẫu thuật SEEG; Nguyên tắc thiết kế SEEG, lựa chọn đường đi và điện cực; Ca lâm sàng động kinh kháng thuốc với cộng hưởng từ sọ não âm tính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức…/.

