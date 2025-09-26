Phẫu thuật nội soi cắt thành công khối u vỏ bao thần kinh hiếm gặp

Ngày 26/9, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sỹ Khoa Ngoại Lồng ngực vừa phẫu thuật nội soi thành công, cắt bỏ hoàn toàn khối u vỏ bao thần kinh hiếm gặp dạng "đồng hồ cát," có kích thước hơn 6cm, nằm tại vùng đỉnh phổi trái - vị trí tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Đ.D (sinh năm 1991, trú tại xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng).

Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện sụp mi nhẹ mắt trái nhưng không đi khám.

Trong lần khám sức khỏe định kỳ tại công ty, bệnh nhân được phát hiện khối u bất thường ở vùng đỉnh phổi trái qua hình ảnh X-quang và được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Kết quả chụp CT cho thấy khối tổn thương cạnh cột sống trái, liên quan đến lỗ liên hợp D1-D2, nằm sát các cấu trúc quan trọng như bó mạch dưới đòn, động mạch đốt sống và động mạch cảnh chung bên trái.

Bệnh nhân được chẩn đoán u trung thất sau, theo dõi u vỏ bao thần kinh và chỉ định phẫu thuật nội soi.

Sau 2 giờ 30 phút, ca phẫu thuật hoàn tất thành công. Bệnh nhân hồi phục tốt, không có biến chứng hậu phẫu và được xuất viện sau một tuần điều trị. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u vỏ bao thần kinh lành tính.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân Nguyễn Đ.D trước khi xuất viện. (Ảnh: TTXVN phát)

Bác sỹ chuyên khoa 2 Thân Trọng Vũ, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết đây là ca mổ khó do khối u nằm gần nhiều cấu trúc quan trọng như động mạch và tĩnh mạch dưới đòn, thần kinh hoành, thần kinh X, ống ngực và chuỗi hạch giao cảm cổ-ngực.

Nguy cơ biến chứng cao, có thể dẫn đến khàn tiếng, tổn thương ống ngực, rò dịch não tủy hoặc làm nặng thêm tình trạng sụp mi. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa êkíp Ngoại lồng ngực và Gây mê hồi sức, ca mổ đã thành công nhờ thao tác chính xác, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Theo bác sỹ Vũ, u vỏ bao thần kinh (schwannoma) là loại u phổ biến nhất ở trung thất sau, chiếm hơn 75% các khối u thần kinh tại vị trí này.

Phần lớn trường hợp tiến triển chậm, không có triệu chứng rõ ràng và chỉ được phát hiện tình cờ.

Tuy nhiên, khi u lớn, có thể chèn ép gây đau ngực, khó thở, khàn tiếng hoặc hội chứng Horner (gồm sụp mi, co đồng tử).

Đặc biệt, dạng u hình "đồng hồ cát" rất hiếm gặp, phẫu thuật khó khăn do liên quan đến ống sống và khoang màng phổi.

Bác sỹ khuyến cáo, người dân chú ý đến biểu hiện bất thường như sụp mi, đau ngực, khó thở, ho kéo dài... nên đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để được phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm, tránh biến chứng đáng tiếc./.

