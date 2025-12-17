Vụ ngộ độc thực phẩm tại Lâm Đồng: Tăng cường công tác truyền thông, giám sát

Sáng 17/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu yêu cầu tăng cường truyền thông phòng, chống ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mỳ.

Thời gian gần đây, tại một số địa phương đã ghi nhận nhiều vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mỳ; cá biệt có những vụ việc với số lượng người ảnh hưởng rất lớn.

Tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 15/12, Sở Y tế ghi nhận 71 trường hợp người dân trên địa bàn phường Phan Thiết nhập viện với các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Qua khai thác dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân cho biết đã sử dụng bánh mỳ mua tại cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố (xe bán bánh mỳ thịt nguội) trước khi xuất hiện triệu chứng.

Để chủ động phòng, chống và hạn chế nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mỳ (như bánh mỳ thịt nguội, chả lụa, nem, chà bông, patê, bơ, thịt xá xíu, đồ chua, nước sốt...), Sở Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bánh mỳ nói riêng và thức ăn đường phố nói chung trên địa bàn.

Các đơn vị tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở, cá nhân kinh doanh bánh mỳ, đặc biệt là các điểm bán hàng rong, lưu động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mỳ, đặc biệt là các sản phẩm có nguy cơ cao như pa tê, thịt nguội, chả lụa..., nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng ngừa cho người dân, nhất là tại khu vực chợ, công viên, trường học và nơi tập trung đông người.

Các đơn vị kịp thời thông tin về các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mỳ, thức ăn nhanh từ các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; công khai các cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính do không bảo đảm an toàn thực phẩm để người dân biết, chủ động lựa chọn thực phẩm an toàn và phòng tránh nguy cơ ngộ độc.

Sở Y tế khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn mua bánh mỳ tại các cơ sở uy tín, bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; hạn chế sử dụng bánh mỳ, thức ăn nhanh tại các điểm bán hàng rong, vỉa hè không rõ nguồn gốc. Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm có mùi vị lạ, màu sắc bất thường hoặc dấu hiệu hư hỏng.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng lưu ý các cơ sở kinh doanh bánh mỳ, thức ăn đường phố tổ chức nơi bày, bán thức ăn phải cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm; thức ăn phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.

Nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ các quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành./.

