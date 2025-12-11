Ứng dụng các bài thuốc quý của Lương y Hoàng Nguyên Cát về y học cổ truyền

Việt Nam có nền y học cổ truyền lâu đời, gắn tư tưởng “Nam dược trị Nam nhân,” với tên tuổi của nhiều danh y lớn để lại những bộ sách, những bài thuốc quý cho đời sau gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Trong dòng chảy ấy, danh y Hoàng Nguyên Cát - người con xứ Nghệ thế kỷ XVIII - là một trong những gương mặt tiêu biểu với những bài thuốc quý, hiệu quả cao chăm sóc sức khỏe Vua Minh Mạng của Thái Y viện triều Nguyễn.

Phó giáo sư Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Khoa học toàn quốc chuyên đề quan trọng về thân thế, sự nghiệp của lương y Hoàng Nguyên Cát và những bài thuốc quý, hiệu quả cao chăm sóc sức khỏe Vua Minh Mạng của Thái Y viện triều Nguyễn, diễn ra ngày 11/12 tại Hà Nội.

Theo Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam, suốt gần nửa thế kỷ làm nghề, lương y Hoàng Nguyên Cát đã dồn tâm huyết để biên soạn bộ sách “Quỳ Viên gia học,” gồm khoảng 11 quyển, dày hơn 1.000 trang, được coi như một “bộ Y khoa toàn thư” với đầy đủ các phần: Y đức, y lý, dược học, phương thuốc, bệnh học và bệnh án, kinh nghiệm lâm sàng.

Đây là dịp để các chuyên gia cùng đánh giá chuyên sâu giá trị học thuật và giá trị thực hành của các tác phẩm và bài thuốc lương y Hoàng Nguyên Cát để lại, đặc biệt là công trình “Quỳ Viên gia học.” Tác phẩm này được xem là kho tàng quý giá, chứa đựng những tinh hoa về dưỡng sinh, điều trị và bốc thuốc trong cung đình, cần được chuẩn hóa và chuyển giao cho nền y học cổ truyền hiện đại.

Hội thảo đặt nền móng khoa học cho việc nghiên cứu, phục dựng và phát huy di sản y học của Thái Y viện triều Nguyễn trong bối cảnh đương đại, đưa ra những gợi mở quan trọng cho việc ứng dụng các bài thuốc quý, có hiệu quả cao vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu quý hiếm của đất nước.

Những năm gần đây, với sự quan tâm của các cấp, đặc biệt là tỉnh Nghệ An, bộ sách “Quỳ Viên gia học” đã được sưu tầm, dịch thuật, hiệu đính và xuất bản, trở thành tư liệu quý phục vụ nghiên cứu, đào tạo và khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đồng thời là cơ sở để lựa chọn, chuẩn hóa, đưa một số bài thuốc vào ứng dụng thực tế.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hội Đông y Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh Thầy thuốc Đông y tiêu biểu và phòng khám/phòng chẩn trị y học cổ truyền tiêu biểu toàn quốc đợt 2 năm 2025./.

