Các biện pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe khi không khí bị ô nhiễm

Trong những ngày không khí bị ô nhiễm, để dự phòng, bảo vệ sức khỏe chung, người dân cần thực hiện các biện pháp sau đây: thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng không khí trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố để thực hiện các biện pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe phù hợp; khi ra khỏi nhà, thường xuyên đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách; thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa; hạn chế sử dụng hoặc thay thế sử dụng bếp than tổ ong bằng bếp gas, bếp điện, bếp từ.../.