Những thành tựu nổi bật trong phòng chống lao của Việt Nam

Việt Nam đẩy mạnh phòng chống lao với khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, nâng cao phát hiện sớm và chăm sóc bệnh nhân hiệu quả.

Theo Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, định hướng quan trọng của ngành y tế là chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh,” lấy y tế cơ sở làm nền tảng.

Từ năm 2026, “người dân được khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm,” qua đó tạo cơ hội phát hiện sớm nhiều bệnh, trong đó có bệnh lao.

Trên cơ sở chủ đề toàn cầu, Việt Nam lựa chọn chủ đề Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2026 là: “Phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân”./.