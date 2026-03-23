Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân khó khăn bị đục thủy tinh thể ở Điện Biên

Sáng 23/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên (Việt Nam) phối hợp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức khởi động chương trình “Hành trình ánh sáng” nhằm khám, sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho 100 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Chương trình do tỉnh Vân Nam hỗ trợ kinh phí cùng đội ngũ chuyên gia y tế. Sự kiện là cơ hội để các bác sỹ của tỉnh Điện Biên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong khám, điều trị đục thủy tinh thể và các bệnh lý khác về mắt.

Đây còn là hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp người bệnh được tiếp cận với dịch vụ y tế chuyên sâu, phục hồi thị lực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh Chương trình có ý nghĩa hết sức thiết thực và nhân văn, góp phần mang lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho những bệnh nhân bị đục thủy tinh thể có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai địa phương nói riêng và hai quốc gia nói chung.

Tại buổi lễ bà Lý Ý Triết, Trưởng đoàn Y tế tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cam kết sẽ cùng các chuyên gia Việt Nam vận dụng kỹ thuật y tế hiện đại để giúp các bệnh nhân bị đục thủy tinh thể tại tỉnh Điện Biên khôi phục thị lực.

Chương trình “Hành trình ánh sáng” không chỉ là cầu nối ấm áp, kết nối tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh mà còn là nền tảng hợp tác vững chắc cho các cơ quan y tế hai bên, cùng đóng góp trong việc xây dựng cộng đồng, chia sẻ tương lai giữa hai đất nước.

Tại tỉnh Điện Biên, từ năm 2023-2025, ngành Y tế đã khám, phát hiện 4.253 ca đục thủy tinh thể, trong đó đã triển khai phẫu thuật cho 2.498 ca. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện còn trên 1.200 ca đục thủy tinh thể có nguy cơ mù lòa cao cần được phẫu thuật; phần lớn bệnh nhân tập trung tại các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và chủ yếu là người dân tộc thiểu số, có điều kiện kinh tế khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình ánh sáng,” từ ngày 23/3 đến 26/3/2026, 100 bệnh nhân đục thủy tinh thể có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên sẽ được tư vấn, khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh./.

