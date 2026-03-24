Chiến dịch không kích Iran: Quy mô kỷ lục, hiệu quả chưa rõ ràng

Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đạt quy mô lớn, song hiệu quả thực tế vẫn gây nhiều tranh luận khi Tehran tiếp tục đáp trả.

Theo The New York Times, sau các đợt tấn công nhằm vào Iran từ cuối tháng 2/2026, quân đội Mỹ liên tục công bố số liệu về mục tiêu bị đánh trúng, với tổng số lên tới hàng nghìn chỉ sau vài tuần. Giới chức Hoa Kỳ đánh giá đây là đòn giáng mạnh làm suy giảm năng lực quân sự của Tehran.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Iran chưa bị tê liệt hoàn toàn và vẫn duy trì các hoạt động đáp trả, trong đó có những phương thức phi truyền thống. Diễn biến này phản ánh khoảng cách giữa kỳ vọng và hiệu quả thực tế của các chiến dịch không kích quy mô lớn, đồng thời gợi lại những tranh luận kéo dài nhiều thập kỷ về hiệu quả của sức mạnh không quân trong các cuộc xung đột hiện đại./.