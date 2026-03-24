Multimedia

Infographics

Sự nghiệp đổi mới sáng tạo bao trùm nhiều mặt của đời sống quốc gia

Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: sự nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên không giới hạn trong vài lĩnh vực thời thượng mà bao trùm nhiều mặt của đời sống quốc gia.

Trong học tập, thanh niên cần rèn tư duy phản biện, tư duy hệ thống, năng lực tự học suốt đời, làm chủ ngoại ngữ, kỹ năng số và phương pháp nghiên cứu khoa học.

Trong lao động, phải quý trọng kỷ luật, tôn trọng quy trình nhưng không chấp nhận lối mòn, không bằng lòng với những gì đã có. Trong sản xuất, kinh doanh, cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện năng suất, xây dựng thương hiệu Việt Nam bằng chất lượng và sáng tạo.

Trong khu vực công, thanh niên cần góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Trong văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, thanh niên cũng phải chủ động đưa giải pháp mới vào thực tiễn, giữ gìn bản sắc, bảo vệ Tổ quốc trên cả không gian thực và không gian số./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đổi mới sáng tạo #Thanh niên với tương lai đất nước #sự nghiệp đổi mới sáng tạo
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

16 Vườn di sản ASEAN tại Việt Nam

Là một trong những quốc gia có số lượng Vườn di sản ASEAN nhiều nhất Đông Nam Á, đến nay, Việt Nam đã có 16 khu vực được công nhận là Vườn di sản ASEAN.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.

500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, tổng số người ứng cử là 863 người. Số đại biểu trúng cử là 500 người.