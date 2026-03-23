Hội An lọt top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Đà Nẵng, Hội An tiếp tục được vinh danh trong danh sách “Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026” do tạp chí Time Out công bố tháng 3/2026.

Việc Hội An có mặt trong bảng xếp hạng của Time Out tạo hiệu ứng truyền thông quốc tế tích cực, nâng cao vị thế điểm, góp phần thu hút dòng khách quốc tế có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm văn hóa sâu sắc và lưu trú dài ngày.

Đây là sự ghi nhận quan trọng về giá trị cảnh quan và trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Hội An, đồng thời khẳng định mô hình phát triển du lịch bền vững, hòa quyện giữa không gian di sản, văn hóa và đời sống địa phương./.