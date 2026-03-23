Hội An lọt top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026

Hội An tiếp tục được vinh danh trong danh sách "Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026" do tạp chí Time Out công bố tháng 3/2026.

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Đà Nẵng, Hội An tiếp tục được vinh danh trong danh sách “Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026” do tạp chí Time Out công bố tháng 3/2026.

Việc Hội An có mặt trong bảng xếp hạng của Time Out tạo hiệu ứng truyền thông quốc tế tích cực, nâng cao vị thế điểm, góp phần thu hút dòng khách quốc tế có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm văn hóa sâu sắc và lưu trú dài ngày.

Đây là sự ghi nhận quan trọng về giá trị cảnh quan và trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Hội An, đồng thời khẳng định mô hình phát triển du lịch bền vững, hòa quyện giữa không gian di sản, văn hóa và đời sống địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
Hội An sáng sớm - Khi phố còn thở khẽ

Đến với Hội An (Đà Nẵng) vào lúc sáng sớm, khi phố còn yên tĩnh, du khách chưa tấp nập để thực sự cảm nhận vẻ trầm lắng, nguyên bản và đầy sức sống.

500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, tổng số người ứng cử là 863 người. Số đại biểu trúng cử là 500 người.

Ngày 1/10 hàng năm làm “Ngày quốc tế Càphê”

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết về Ngày quốc tế Càphê có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam-một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu càphê hàng đầu thế giới.