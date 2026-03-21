Đà Nẵng: Đô thị cổ Hội An lọt top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026

Đô thị cổ Hội An (Đà Nẵng) vừa được Tạp chí Time Out của Anh đưa vào danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026.

Theo đánh giá của Time Out - tạp chí nổi tiếng chuyên về du lịch, ẩm thực và trải nghiệm đô thị, Hội An gây ấn tượng mạnh về thị giác.

Không gian phố cổ nổi bật với gam màu vàng ấm. Những con đường nhỏ mang dấu ấn thời gian. Khi đêm xuống, ánh đèn lồng tạo nên khung cảnh giàu cảm xúc, đặc trưng riêng.

Điểm khác biệt của Hội An nằm ở sự kết nối giữa di sản và đời sống. Không gian không chỉ để tham quan mà còn là nơi sinh hoạt thực tế của cộng đồng. Du khách có thể cảm nhận nhịp sống thường ngày trong từng góc phố, từng ngôi nhà.

Ẩm thực Hội An được đánh giá cao về chiều sâu văn hóa. Mỗi món ăn gắn với câu chuyện riêng, phản ánh ký ức và tập quán địa phương. Không gian bếp gia đình và quán ăn truyền thống trở thành điểm trải nghiệm văn hóa rõ nét.

Các làng nghề và hoạt động truyền thống tạo thêm sức hút. Du khách có thể tham gia trực tiếp vào quy trình sản xuất, sinh hoạt. Qua đó hiểu rõ cách các giá trị văn hóa được duy trì và truyền nối qua nhiều thế hệ.

Du khách quốc tế chụp ảnh ở phố cổ Hội An. (Nguồn: TTXVN)

Hội An không chỉ là điểm đến tham quan. Đây là nơi mang lại trải nghiệm sống động, có chiều sâu. Sự hiện diện của đời sống thực góp phần tạo nên bản sắc riêng, khác biệt với nhiều điểm du lịch khác.

Sự đa dạng trong không gian trải nghiệm từ phố cổ, vùng quê đến cảnh quan ven sông, ven biển giúp du khách có hành trình liền mạch, giàu cảm xúc và chiều sâu.

Việc Hội An có mặt trong bảng xếp hạng của Time Out còn tạo hiệu ứng truyền thông quốc tế tích cực, nâng cao vị thế điểm đến trên thế giới, góp phần thu hút dòng khách quốc tế có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm văn hóa sâu sắc và lưu trú dài ngày.

Mới đây, đô thị cổ Hội An cũng được ứng dụng cung cấp dịch vụ du lịch Booking.com đưa vào danh sách Những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards (Giải thưởng do du khách bình chọn) lần thứ 14.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, Hội An được bình chọn là thành phố hiếu khách nhất Việt Nam. Di sản thế giới được UNESCO công nhận này gây ấn tượng với du khách nhờ kiến trúc cổ bảo tồn nguyên vẹn, những con phố đèn lồng và sự giao thoa văn hóa đặc trưng.

Các điểm đến tiếp theo vào top các điểm đến thân thiện nhất Việt Nam gồm Mai Châu, Cù Lao Thu (đảo Phú Quý), Ninh Bình, Hà Giang, Côn Đảo, Phong Nha, Đà Lạt, Phú Quốc, Cao Bằng.

Nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, cách thành phố Đà Nẵng 30km, đô thị cổ Hội An là điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn du khách trong nước cũng như quốc tế trong nhiều năm qua.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dòng chảy thời gian phủ lên phố Hội một vẻ đẹp bình yên và trầm mặc.

Trái ngược với đô thị hiện đại, Hội An gây ấn tượng với du khách bằng những ngôi nhà lợp mái rêu phong, bức tường sơn vàng cổ kính và những chiếc đèn lồng làm nên thương hiệu Hội An.

Được hình thành và phát triển từ thế kỷ 16, Hội An từng là một trong những thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực.

Giai đoạn từ thế kỷ 16, đây là nơi tập trung hàng hóa của các thương nhân đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Tây Ban Nha…

Chính vì vậy, những công trình kiến trúc và giá trị văn hóa của phố cổ Hội An được hội tụ từ nhiều nền văn hóa Đông-Tây.

Đô thị cổ Hội An nổi tiếng với lối kiến trúc điển hình về thương cảng truyền thống của khu vực Đông Nam Á và đến nay vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Những công trình kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng và giá trị văn hóa của phố cổ Hội An là vật chứng sống động nhất cho quá trình hình thành, phát triển và cả sự suy tàn của đô thị xưa.

Khi phố lên đèn, những chiếc đèn lồng lung linh không chỉ thắp sáng không gian mà còn thắp lên cả "hồn cốt" hoài niệm của phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Nơi đây sở hữu một hệ thống gồm 1.360 di tích, trong đó có 1.068 ngôi nhà cổ, 11 giếng nước cổ, 38 nhà thờ tộc, 19 ngôi chùa, 43 miếu thờ thần, 23 ngôi đình, 44 ngôi mộ cổ loại đặc biệt và 1 cây cầu cổ.

Bước chân vào khu phố cổ xinh đẹp này, ta có thể cảm nhận sâu sắc sự pha trộn đa dạng, đầy nghệ thuật và cổ kính bởi những dãy nhà san sát mang những nét đặc trưng kiến trúc của các nền văn hóa khác nhau.

Dạo bước tại Hội An, du khách sẽ có cơ hội ghé thăm những ngôi chùa có niên đại hàng trăm năm tuổi như Chùa Cầu, Chùa Phước Lâm, Chùa Vạn Đức, chiêm ngưỡng các công trình hội quán, đền miếu của người Hoa với lối kiến trúc cầu kỳ, sặc sỡ.

Nằm bên cạnh đó là những mái nhà ghi lại nét truyền thống của người Việt và những ngôi nhà mang đậm phong cách cổ kính của Pháp.

Không chỉ là bảo tàng sống của các công trình kiến trúc, giá trị văn hóa của phố cổ Hội An còn nằm ở nền văn hóa phi vật thể phong phú và đa dạng.

Trải qua nhiều sự biến động của thời cuộc, nhưng cuộc sống thường nhật của người dân phố Hội vẫn giữ nguyên nét đẹp ban đầu và tránh xa mọi sự xô bồ.

Những con phố được xây dựng theo hình bàn cờ, uốn lượn theo ven sông và ôm ấp những ngôi nhà.

Ở mỗi góc nhỏ bình yên ấy, du khách dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong với nhiều món ẩm thực nổi tiếng như cao lầu, mỳ Quảng, bánh mỳ, cơm gà… hay những cửa hàng bày bán các đồ dùng thủ công mỹ nghệ. Tất cả như phản ánh cuộc sống sinh hoạt giản dị, chậm rãi và hồn hậu của người dân nơi đây.

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999 và nhiều lần được các tổ chức, tạp chí danh tiếng khác trên thế giới bình chọn là điểm đến đô thị hàng đầu về văn hóa ở châu Á, top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á, top điểm đến phổ biến nhất thế giới./.

