Khám phá những cung đường đẹp nhất Việt Nam cùng xu hướng “road trip”

Những chuyến đi “road trip” thường được gắn với phong cách du lịch tự do. Và mùa Xuân chính là thời điểm đẹp nhất để các “tín đồ xê dịch” lên đường. Từ những đèo cao chìm trong biển mây miền Bắc đến các cung đường xuyên rừng thẳng tắp của Tây Nguyên, ở đó không chỉ có các điểm đến đáng để trải nghiệm mà chính hành trình đến được nơi đó cũng thế.

Cung đường vàng Đông Bắc

Nếu là người thích cảm giác phiêu lưu trên cung đường dài chứ không chỉ dừng ở ngắm cảnh, Hà Giang Loop (được mệnh danh là cung đường vàng của du lịch Đông Bắc với loạt thắng cảnh ấn tượng dọc đường đi) chính là gợi ý lý tưởng.

Cung đường vòng tròn dài 300-350km kết nối các điểm đến chính của Hà Giang ghi dấu ấn trong lòng biết bao du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ, với những dãy núi đá vôi hùng vĩ, ruộng bậc thang bạt ngàn tầng lớp và những con đèo quanh co như gấp nếp lại địa hình.

Tháng 3-4 là thời điểm Hà Giang đẹp một vẻ dịu dàng và trong trẻo nhất trong năm khi khoác lên mình “tấm áo” đầy sắc màu của hoa anh đào, hoa gạo, hoa mận hay hoa lê vẫn phủ khắp sườn núi. Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu cũng trở nên đặc biệt ấn tượng dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa Xuân.

Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, ông Branavan Aruljothi chia sẻ rằng có tới 82% Gen Z Việt Nam cho biết họ sẵn sàng dùng xe tự lái hoặc AI để thiết kế lộ trình. Những cung đường uốn lượn ở Hà Giang dường như được thiết kế đặc biệt cho thế hệ thích khám phá và muốn “ngắt kết nối” hoàn toàn với nhịp sống thường ngày này.

Cung đường đèo ở Hà Giang. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Đèo mây” Hải Vân

Hải Vân còn được gọi là “đèo Mây,” nghe tên gọi cũng đủ gợi lên khung cảnh hùng vĩ của những triền đèo uốn lượn bên biển xanh và những áng mây trôi lững lờ ngang tầm mắt. Cung đường đèo nối Đà Nẵng và Huế này từ lâu đã được dân phượt xem là một trong những cung đường lái xe ngoạn mục trên thế giới.

Tháng Ba là thời điểm lý tưởng để cho hành trình khám phá khi vùng duyên hải miền Trung bước vào giao mùa dễ chịu, tiết trời mùa Đông chỉ còn lành lạnh mà cái nóng của mùa Hè chưa kịp kéo đến.

Bạn có thể dừng chân tại Hải Vân Quan trên đỉnh đèo để khám phá khu di tích còn sót lại từ một thời kỳ hoàng kim xưa cũ, hít căng lồng ngực vị mặn mòi của gió biển, và để khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây tô điểm thêm cho trải nghiệm còn lại. Tiếp tục hành trình về phía Bắc hướng đến Huế - cố đô cổ kính đặc trưng với những ngôi nhà vườn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng trước khi bắt đầu một hành trình mới.

Đèo Hải Vân. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Cao tốc hoang dã” ít người biết

Xuyên qua cánh rừng già, vượt qua những đèo núi cao và băng qua các cao nguyên rộng lớn, tuyến đường dài gần 790 km đường Trường Sơn Đông mang đến hình ảnh một Việt Nam hoang sơ và bình yên vô cùng.

Trên hành trình đường dài ấy, nhớ rẽ vào thác K50 được mệnh danh là một trong những thác nước hùng vĩ và hẻo lánh nhất Việt Nam, nằm sâu trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Một điểm dừng đặc biệt khác trên cung đường là sân bay dã chiến Sơ Phai – nơi từng là điểm hậu cần chiến lược, giờ được cải tạo lại thành đường băng bê tông trải dài giữa đại ngàn, tạo nên khung cảnh vừa siêu thực, vừa bí ẩn khiến bất cứ ai đi qua cũng phải dừng lại.

Cung đường Trường Sơn Đông.

Cung đường ven biển Núi Chúa

Nếu các cung đường núi mang vẻ hùng vĩ thì cung đường ven biển Núi Chúa nối dài Cam Ranh và Vĩnh Hy lại là bản giao hưởng của nắng và biển. Tỉnh lộ DT702 thường được xem là cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, nơi những vách đá khô cằn của Vườn quốc gia Núi Chúa đổ thẳng xuống làn nước xanh ngọc của biển Vĩnh Hy.

Trên hành trình độc đáo đó, các điểm dừng chân tuyệt đẹp như bãi Chuối, bãi Kinh, bãi Nước Ngọt, vịnh Vĩnh Hy hay vườn nho Thái An luôn khiến du khách muốn “sống chậm” lại.

Ông Branavan Aruljothi cho hay, theo khảo sát của Booking, có tới 93% người Việt thích sự linh hoạt, ngẫu hứng trong những chuyến đi, và cung đường này vô cùng lý tưởng khi du khách có thể rẽ vào những bãi biển riêng tư, lẩn khuất bất cứ lúc nào hay dừng chân bất chợt ở các tiệm hải sản ven đường để thưởng thức món tôm hùm nướng đá và nho tươi.

“Khi đi trên những cung đường, chúng ta được chiêm ngưỡng Việt Nam theo một cách rất khác. Báo cáo Dự đoán Xu hướng du lịch 2026 của chúng tôi cho thấy du khách ngày nay không chỉ tìm kiếm một điểm đến, họ tìm kiếm một hành trình có thể phản chiếu chính mình, cách họ kết nối với thế giới và những cảm xúc họ muốn trải nghiệm. Những chuyến đi road trip dễ dàng mang lại chính điều đó: bạn tự quyết định tốc độ để đi, tự chọn cho mình những lối rẽ và có thể làm chủ toàn bộ trải nghiệm,” ông Branavan Aruljothi chia sẻ./.

Đường ven biển Núi Chúa nối dài Cam Ranh và Vĩnh Hy.

