Chỉ thị 08/CT-TTg: Sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Theo Chỉ thị 08/CT-TTg, Bộ Nội vụ được giao chuẩn bị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đánh giá việc phân cấp, phân quyền, báo cáo Chính phủ chậm nhất ngày 15/4/2026.

Tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2026 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chuẩn bị các nội dung sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (tháng 6/2026).

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) chậm nhất ngày 15/4/2026; tổ chức sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền./.