Chỉ thị số 08/CT-TTg về tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Theo Chỉ thị số 08/CT-TTg, việc phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và HĐND các cấp phải hoàn thành trước 31/3/2026, bảo đảm chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 hoạt động từ ngày 1/4/2026.

Tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2026 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chậm nhất ngày 31/3/2026; chỉ đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chậm nhất ngày 31/3/2026; bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4/2026.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, chậm nhất 17h ngày 31/3/2026./.