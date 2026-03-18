Khánh Hòa bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh

Qua kết quả kiểm phiếu ở các tổ bầu cử địa phương ở Khánh Hòa, cử tri đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Cử tri tỉnh Khánh Hòa bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội là 12 người (gồm 5 người được Trung ương giới thiệu và 7 người công tác, làm việc tại địa phương); bầu đủ số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 67 người./.