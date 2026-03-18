Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Liên đoàn viên chức nhà nước Mỹ Latinh và Caribe

Ngày 17/3, Đại sứ Việt Nam tại Argentina, Ngô Minh Nguyệt, đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn viên chức nhà nước Mỹ Latinh và Caribe (CLATE), Julio Fuentes, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Buenos Aires.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trong buổi tiếp, ông Fuentes cho biết CLATE, được thành lập vào năm 1967, là tổ chức công đoàn quốc tế hiện quy tụ 87 tổ chức công đoàn trong khu vực công, đại diện cho người lao động của 20 quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, với 5,3 triệu thành viên.

Chủ tịch CLATE cũng giới thiệu các hoạt động hợp tác quốc tế mà tổ chức này đang triển khai, đặc biệt nhấn mạnh những kinh nghiệm gần đây trong việc tăng cường kết nối với các quốc gia châu Á.

Theo ông Fuentes, việc mở rộng quan hệ với khu vực này là một trong những ưu tiên chiến lược của tổ chức trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng.

Về phần mình, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cảm ơn chuyến thăm và sự quan tâm của CLATE, đồng thời cung cấp thông tin tổng quan về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh lịch sử đấu tranh giành độc lập, cũng như quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng cho biết Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thúc đẩy đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động, đồng thời tích cực chăm lo đời sống của người lao động, góp phần phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc trao đổi là thúc đẩy hợp tác giữa CLATE và các tổ chức công đoàn của Việt Nam. Hai bên đã thảo luận về khả năng tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và tổ chức các hoạt động chung. Trong đó, CLATE giới thiệu các diễn đàn học thuật và thảo luận mà tổ chức này từng triển khai cùng Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời bày tỏ mong muốn tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin với Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp triển khai các dự án hợp tác, tập trung vào trao đổi thông tin, thúc đẩy kết nối giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các nước thành viên CLATE, cũng như xây dựng các không gian học thuật và đối thoại về mô hình thể chế, chính sách phát triển và kinh nghiệm quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam./.