Bản tin 60s ngày 17/3/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Ôtô bị tàu hỏa đâm văng xuống mương tại Hà Nội.

UAV xâm nhập vùng trời, 4 chuyến bay đến Cát Bi phải chuyển hướng khẩn cấp.

Giá vàng SJC tăng nhẹ, cao hơn thế giới hơn 24 triệu đồng/lượng.

Đà Nẵng phê duyệt dự án cảng container Liên Chiểu 1,75 tỉ USD.

Vườn cẩm tú cầu bất ngờ gây sốt giữa trung tâm TP.HCM.

Tổng thống Trump đề nghị lùi hội nghị Mỹ - Trung vì căng thẳng Trung Đông.

Hàng loạt đồng minh dè dặt tham gia liên quân, tổng thống Trump thất vọng.

Tân lãnh tụ Iran thoát nạn sau khi bị không kích vào nơi ở./.

Nhật Minh