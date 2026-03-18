Những mốc thời gian quan trọng sau ngày bầu cử cần lưu ý

Sau ngày 15/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử các địa phương tiếp tục triển khai nhiều công việc quan trọng để hoàn tất quy trình bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kết quả phản ánh trung thực ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Sau đây là các mốc thời gian quan trọng:

Ngày 18/3/2026: Ủy ban bầu cử lập và gửi biên bản xác nhận kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã.

Ngày 22/3/2026: Ủy ban bầu cử cấp tỉnh lập biên bản xác nhận kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội, gửi Hội đồng bầu cử quốc gia; Ấn định ngày bầu cử thêm (nếu có).

Ngày 25/3/2026: Hạn cuối Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội; Hạn cuối Ủy ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp mình; Khiếu nại về kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân gửi đến Ủy ban bầu cử, chậm nhất 3 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử.

Ngày 28/3/2026: Ủy ban bầu cử xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Ngày 30/3/2026: Hội đồng bầu cử quốc gia lập biên bản tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, gửi Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 4/4/2026: Lập biên bản tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, gửi Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và cấp tỉnh.

Ngày 5/4/2026: Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân; Các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương thực hiện nhiệm vụ; Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện nhiệm vụ sau khi kết quả bầu cử được công bố.

Ngày 6/4/2026: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. /.

Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế. Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề; Thời sự; Tư liệu; Đa phương tiện; Dành cho báo chí. ĐẶC BIỆT chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html