Các mốc thời gian chính từ nay đến Ngày toàn dân đi bầu cử 15/3

Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là bước cụ thể hóa nghị quyết gắn liền với công tác cán bộ của Đảng, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Cuộc bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các mốc chính từ nay đến Ngày toàn dân đi bầu cử 15/3:

Ngày 2/3: Ban bầu cử nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho Tổ bầu cử (chậm nhất 13 ngày - Điểm d, Khoản 3, Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân).

Ngày 3/3: Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trong vòng 15 ngày - Điều 64 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân).

Ngày 5/3: Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử nhận xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử (chậm nhất 10 ngày - Điều 70 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân).

Ngày 10/3: Cơ quan lập danh sách cử tri giải quyết khiếu nại về bổ sung danh sách cử tri (chậm nhất 5 ngày - Điều 33 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân).

Ngày 15/3: Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.

