Phổ biến chính sách pháp luật về bầu cử cho đồng bào đạo Tin lành tại Hà Nội

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 2/3, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về bầu cử cho các chức sắc, chức việc, đồng bào đạo Tin lành trên địa bàn.

Hội nghị diễn ra tại Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội (xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội), với sự tham dự của đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng trên 250 đại biểu là chức sắc, chức việc và đông đảo đại diện các tổ chức, hệ phái Tin lành trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Duy Hiên, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Sở Dân tộc và Tôn giáo khẳng định, trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô, đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào đạo Tin lành nói riêng, luôn gắn bó mật thiết với cộng đồng dân tộc, tích cực tham gia hoạt động mục vụ, nhân đạo, thiện nguyện, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn ổn định xã hội tại địa phương.

Nhiều hội thánh trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn minh, đoàn kết, nghĩa tình, thể hiện tinh thần “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, phục vụ dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo,” đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố.

Năm 2026 diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Đây là dịp để mỗi công dân thể hiện quyền làm chủ, trách nhiệm và niềm tin đối với sự phát triển của quốc gia.

Trong các kỳ bầu cử trước, đồng bào đạo Tin lành Thủ đô đã phát huy tinh thần trách nhiệm công dân, tham gia tích cực, góp phần vào thành công chung của thành phố.

Ông Vũ Duy Hiên bày tỏ tin tưởng các mục sư, quản nhiệm, truyền đạo sẽ tiếp tục là nhân tố tích cực trong tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần để cuộc bầu cử tới diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Chia sẻ tại hội nghị, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hiệu trưởng Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội đánh giá, việc tổ chức hội nghị có ý nghĩa quan trọng, giúp các chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo hiểu rõ hơn quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, từ đó thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân đúng đắn, góp phần thành công cho cuộc bầu cử ý nghĩa này.

Nhân hội nghị, Thạc sỹ Thiều Thị Hương, Trưởng phòng Tin lành, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao đổi những nội dung cơ bản, cốt lõi của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện các đơn vị chức năng dự hội nghị cũng dành thời gian giải đáp thắc mắc của đại biểu liên quan các tình huống thực tế, đặc biệt những nội dung gắn với công tác bầu cử sắp tới.

Thông qua hội nghị, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức tôn giáo, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tạo sự đồng thuận trong đồng bào đạo Tin lành, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn Thủ đô./.

