Lãnh đạo cơ quan tình báo cảnh sát Iran thiệt mạng trong trận không kích của Mỹ

Truyền thông địa phương đưa tin người đứng đầu Cơ quan tình báo cảnh sát Iran, Tướng Gholamreza Rezaian đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Viết Thành
Lãnh đạo cơ quan tình báo cảnh sát Iran thiệt mạng trong trận không kích của Mỹ
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Người đứng đầu Cơ quan tình báo cảnh sát Iran thiệt mạng.

Gián đoạn việc hành hương của hàng chục nghìn người Hồi giáo do xung đột Trung Đông.

Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman, 4 người bị thương.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
