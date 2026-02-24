Multimedia
Mỹ "nôn nóng", Iran sẵn sàng mặc cả quân bài hạt nhân

Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết nước này đang soạn thảo một văn bản liên quan đến thỏa thuận hạt nhân tiềm năng với Mỹ.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ "nôn nóng", Iran sẵn sàng mặc cả quân bài hạt nhân.

Greenland từ chối tiếp nhận tàu bệnh viện của Mỹ.

Mỹ tiếp tục rút quân khỏi Syria.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
Podcast mới nhất