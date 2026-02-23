Thế giới
Cựu Giám đốc CIA đánh giá như thế nào về lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei?

Cựu Giám đốc CIA David Petraeus cho rằng lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei vẫn giữ lập trường ý thức hệ cứng rắn, trong khi các phương án quân sự khó tạo ra thay đổi chính trị sâu rộng.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus
Cựu Giám đốc CIA đánh giá như thế nào về lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei?

Tấn công đẫm máu ở Tây Bắc Nigeria khiến ít nhất 50 người thiệt mạng

Thái Lan, Hàn Quốc phản ứng trước chính sách thuế quan mới của Mỹ

(Vietnam+)
