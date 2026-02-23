Iran sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ là “hành động xâm lược”

AFP đưa tin ngày 23/2, Iran khẳng định bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, kể cả các cuộc tấn công với quy mô hạn chế, nhằm vào nước này sẽ bị coi là “hành động xâm lược” và dẫn tới phản ứng đáp trả của Tehran.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh: “Tôi cho rằng không có cái gọi là tấn công hạn chế… Một hành động xâm lược sẽ được coi là hành động xâm lược. Chấm hết. Và bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ phản ứng trước một hành động xâm lược như một phần của quyền tự vệ vốn có của mình một cách mạnh mẽ và đó là điều chúng tôi sẽ làm.”

Trong tuyên bố hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran cần phải đạt được một “thỏa thuận công bằng” bởi Mỹ có thể sẽ có hành động quân sự “hạn chế” đối với Tehran nếu tiến trình ngoại giao thất bại.

Trước đó, ông Trump từng đặt thời hạn cho Iran từ 10-15 ngày cho việc đi tới thỏa thuận hạt nhân, nếu không sẽ chứng kiến "những điều thực sự tồi tệ" xảy ra.

Theo truyền thông quốc tế, chính quyền Mỹ gần đây đã tăng cường đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Địa Trung Hải.

Liên hợp quốc cùng nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng trực chờ giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi hai nước tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao nhằm tránh để xảy ra xung đột và cuốn toàn bộ khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới.

Một số quốc gia thậm chí đã khuyến cáo công dân thận trọng khi đi lại tới Iran và Trung Đông./.

