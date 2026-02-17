Đánh bom và đấu súng tại Pakistan, nhiều nhân viên an ninh thiệt mạng

Giới chức khu vực cho biết ít nhất 17 người, gồm 14 nhân viên an ninh và 3 dân thường, đã thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom và một vụ đấu súng giữa cảnh sát với các tay súng tại khu vực Tây Bắc Pakistan.



Các vụ việc xảy ra riêng rẽ trong ngày 17/2 tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khiến hàng chục người bị thương, trong bối cảnh lực lượng an ninh Pakistan đang phải đối phó với làn sóng nổi dậy gia tăng tại các tỉnh miền Bắc và miền Nam giáp biên giới Afghanistan.



Theo tuyên bố của quân đội và quan chức an ninh, các vụ tấn công mới nhất tại Khyber Pakhtunkhwa nhằm vào một chốt kiểm soát và một đồn cảnh sát.

Các tay súng đã lao một xe chở đầy chất nổ vào bức tường gần chốt kiểm soát tại quận Bajaur, làm 11 nhân viên an ninh và 1 bé gái thiệt mạng. Vụ nổ gây “tàn phá nghiêm trọng” các khu dân cư lân cận và khiến 7 người bị thương.

Quân đội Pakistan cho biết đã tiêu diệt khoảng 12 tay súng khi những đối tượng này tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường, đồng thời lên án, gọi đây là "vụ tấn công khủng bố" Một nguồn tin an ninh cho biết chiếc xe phát nổ đã đâm vào tường của một trường tôn giáo.



Trong một vụ tấn công khác tại thị trấn Bannu, một quả bom gài trong xe kéo 3 bánh phát nổ tại đồn cảnh sát Miryan, làm 2 dân thường thiệt mạng và 17 người bị thương.



Ở một khu vực khác cùng tỉnh, 3 cảnh sát và 3 tay súng đã thiệt mạng trong chiến dịch truy quét tại quận Shangla. Cảnh sát Khyber Pakhtunkhwa cho biết các tay súng bị tiêu diệt có liên quan đến những vụ tấn công nhằm vào công dân Trung Quốc./.

