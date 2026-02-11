Iran sẵn sàng đàm phán hạt nhân, kiên quyết bảo vệ quyền lợi

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 11/2 chỉ rõ “bức tường nghi ngờ” do phương Tây dựng lên cùng với những yêu cầu từ phía Mỹ đang cản trở tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington.

Tuy nhiên, Iran vẫn sẵn sàng đối thoại và chấp nhận mọi cơ chế kiểm chứng để chứng minh bản chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của mình.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo 1979 ở thủ đô Tehran, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Iran “không tìm kiếm vũ khí hạt nhân” và “đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng cho bất kỳ hình thức xác minh nào."

Tuy nhiên, Iran cũng sẽ "không nhượng bộ trước các yêu cầu quá đáng” liên quan đến chương trình hạt nhân và không khuất phục trước bất kỳ sức ép hay hành động gây hấn nào.

Cũng theo Tổng thống Pezeshkian, Iran chủ trương tiếp tục đối thoại với các nước láng giềng để duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đang xây dựng một đề xuất thỏa thuận nhằm bảo đảm không sở hữu vũ khí hạt nhân và bảo lưu quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình như sản xuất điện, dược phẩm và phục vụ nông nghiệp.

Ngoại trưởng Araghchi thừa nhận Tehran vẫn nghi ngại sau các cuộc không kích của Washington hồi năm ngoái và mong muốn những hành động tương tự sẽ không tái diễn. Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán hiện nay không bao gồm vấn đề tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, các động thái ngoại giao trong khu vực vẫn đang được đẩy mạnh. Văn phòng Quốc vương Qatar cho biết Tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm để thảo luận về giảm leo thang căng thẳng cũng như tăng cường an ninh và hòa bình tại Vùng Vịnh, đồng thời hướng tới giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và biện pháp hòa bình.

Còn tại Israel, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo ông đã có cuộc gặp với các đặc phái viên của Tổng thống Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner để trao đổi về các vấn đề khu vực cũng như cập nhật vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, phái đoàn Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán gián tiếp tại thủ đô Muscat của Oman về chương trình hạt nhân của Tehran. Tổng thống Trump đánh giá các cuộc thảo luận “diễn ra tích cực” và sẽ được tiếp tục trong tuần này./.

