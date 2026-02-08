Italy bác khả năng tham gia "Hội đồng Hòa bình" tái thiết Gaza

Ngày 7/2, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani một lần nữa xác nhận Rome sẽ không tham gia "Hội đồng Hòa bình" của Tổng thống Mỹ Donald Trump và viện dẫn những vấn đề Hiến pháp "không thể vượt qua."

Phát biểu với báo giới, một ngày sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Thế vận hội mùa Đông ở thành phố Milan, miền Bắc Italy, Ngoại trưởng Tajani nói: "Chúng tôi không thể tham gia Hội đồng Hòa bình vì có giới hạn về mặt Hiến pháp. Về mặt pháp lý, điều này là không thể vượt qua."

Tổng thống Trump đã khởi xướng "Hội đồng Hòa bình" tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) vào tháng 1/2026, khoảng 19 quốc gia đã ký vào điều lệ thành lập. Nhưng Hiến pháp Italy cấm nước này tham gia tổ chức do một nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất đứng đầu.

Mặc dù ban đầu được thành lập để giám sát việc tái thiết Gaza, điều lệ của hội đồng trên không giới hạn vai trò trong lãnh thổ Palestine và dường như muốn cạnh tranh với Liên hợp quốc. Các đồng minh chủ chốt của Mỹ, bao gồm Pháp và Anh, đã bày tỏ sự nghi ngờ về việc tham gia./.

