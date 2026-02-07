Anh có thể phải chi tới gần 55 tỷ USD trong 60 năm để trùng tu trụ sở Quốc hội

Chính phủ Anh đang đứng trước thách thức lớn về tài chính và thời gian trong kế hoạch trùng tu Cung điện Westminster - trụ sở Quốc hội, khi chi phí có thể lên tới gần 40 tỷ bảng Anh (gần 55 tỷ USD) và thời gian thi công kéo dài hơn 60 năm, nếu các nghị sỹ không chấp thuận phương án tạm thời di dời trong quá trình cải tạo.

Hiện các nghị sỹ được yêu cầu lựa chọn giữa hai phương án: di dời toàn bộ khỏi tòa nhà để đẩy nhanh tiến độ, hoặc tiếp tục làm việc tại chỗ trong khi công trình được sửa chữa theo từng giai đoạn.

Theo nhóm phụ trách dự án phục hồi và đổi mới Quốc hội, phương án di dời toàn bộ Hạ viện và Thượng viện được đánh giá là hiệu quả hơn về chi phí và thời gian, với tổng kinh phí ước tính từ 11-16 tỷ bảng (đã tính lạm phát) và thời gian hoàn thành khoảng 24 năm.

Trong phương án ít tốn kém nhất, chi phí khoảng 11,5 tỷ bảng, Hạ viện sẽ phải rời Cung điện Westminster tối đa 10 năm, còn Thượng viện di dời trong tối đa 15 năm. Ngược lại, nếu các nghị sỹ tiếp tục ở lại trong suốt quá trình sửa chữa, dự án có thể kéo dài tới 61 năm, với tổng chi phí ước tính 39,2 tỷ bảng - gần 2/3 ngân sách quốc phòng hằng năm của Anh.

Trong nhiều năm qua, kế hoạch trùng tu đã liên tục bị trì hoãn do lo ngại phản ứng của công chúng trước mức chi tiêu lớn. Ước tính vào năm 2022 cho thấy chi phí dự án dao động từ 8,6-13,8 tỷ bảng, nhưng con số này đã tăng đáng kể do lạm phát và tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của công trình.

Các chuyên gia cảnh báo việc cải tạo Cung điện Westminster là cần thiết và cấp bách, nhằm giảm nguy cơ cháy nổ, nâng cấp hệ thống kỹ thuật lỗi thời và cải thiện điều kiện làm việc cho hàng nghìn nhân viên Quốc hội. Ủy ban phụ trách dự án nhận định việc tiếp tục trì hoãn là "không bền vững," đồng thời ước tính mỗi năm chậm trễ có thể khiến tổng chi phí tăng thêm khoảng 70 triệu bảng.

Để thúc đẩy tiến trình, nhóm dự án đề xuất triển khai giai đoạn đầu với ngân sách tối đa 3 tỷ bảng trong vòng 7 năm, đồng thời yêu cầu đưa ra quyết định cuối cùng về phương án ưu tiên trước giữa năm 2030.

Tuy nhiên, kế hoạch vẫn vấp phải nhiều ý kiến hoài nghi về khả năng kiểm soát chi phí. Nghị sĩ Jesse Norman cảnh báo mức kinh phí dự kiến là "gây choáng váng", cho rằng dự án hiện chưa có cơ chế quản trị và giám sát đủ chặt chẽ.

Thực tế, một số dự án cải tạo gần đây tại Westminster từng bị đội vốn do quản lý yếu kém. Thượng viện đã phải đối mặt với chỉ trích sau khi chi gần 10 triệu bảng cho một hạng mục cửa chính gặp lỗi kỹ thuật, dẫn tới đề xuất tạm dừng tuyển dụng. Ngoài ra, cơ quan quản lý Quốc hội cũng từng chi khoảng 80.000 bảng để di dời một cặp chim ưng khỏi tháp Victoria nhằm phục vụ công tác trùng tu.

Cung điện Westminster - biểu tượng của nền dân chủ Anh, đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải được nâng cấp toàn diện. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa bảo tồn di sản, bảo đảm an toàn và kiểm soát chi phí vẫn là bài toán khó đối với các nhà hoạch định chính sách nước này./.

Thủ tướng Anh triệu tập Quốc hội họp khẩn nhằm cứu nhà máy thép chủ chốt Anh đã thông qua dự luật "Các biện pháp đặc biệt đối với ngành thép", trong đó trao quyền cho Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại nước này để duy trì hoạt động của nhà máy thép Scunthorpe.