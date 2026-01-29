Ngày 29/1, ông Vladislav Maslennikov, Giám đốc Vụ Châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc khôi phục đối thoại với Liên minh châu Âu (EU) chỉ có thể thực hiện được nếu Brussels từ bỏ chính sách trừng phạt và việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev.



Ông Maslennikov nhận định việc khôi phục quan hệ với EU “dường như chỉ khả thi” nếu châu Âu thay đổi căn bản cách tiếp cận trong tương tác với Nga, từ bỏ đường lối thù địch đối với Nga (điều luôn được ghi nhận trong các văn kiện học thuyết của EU), chấm dứt chính sách trừng phạt - vốn bất hợp pháp theo quan điểm luật pháp quốc tế, ngừng sử dụng ngôn ngữ đe dọa, nuôi dưỡng huyền thoại về “mối đe dọa từ Nga” trong nhận thức của châu Âu, cũng như ngừng bơm vũ khí vào chính quyền Kiev và phá hoại tiến trình hòa bình xung quanh Ukraine.

Theo nhà ngoại giao Nga, cuối cùng châu Âu sẽ nhận ra rằng nỗi ám ảnh về việc giáng đòn “thất bại chiến lược” vào Moskva là một ngõ cụt, một con đường chắc chắn sẽ đưa châu Âu từng thống nhất ra ngoài lề các tiến trình chính trị và lịch sử.



Bên cạnh đó, ông Maslennikov cũng nhấn mạnh Nga sẽ xác định các thông số và lĩnh vực tương tác tiềm năng với EU tùy thuộc vào đánh giá của Nga về tình hình và dựa trên nhu cầu đảm bảo lợi ích quốc gia của mình.

Theo ông Maslennikov, rất khó để dự đoán hình thức tương tác mới giữa Nga và châu Âu. Ông lưu ý, việc quay trở lại mô hình quan hệ trước đây, vốn cuối cùng dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay, về bản chất là điều không thể chấp nhận được./.

