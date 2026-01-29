Đức điều tra Deutsche Bank với nghi ngờ rửa tiền liên quan đến tỷ phú Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 28/1, Văn phòng Công tố Frankfurt phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã tiến hành khám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt cùng một chi nhánh tại Berlin với nghi ngờ sai phạm trong công tác phòng chống rửa tiền.

Vụ việc xoay quanh những nghi ngờ sai phạm trong công tác phòng chống rửa tiền. Đối tượng liên quan vụ việc được cho là tỷ phú người Nga Roman Abramovich, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) kể từ tháng 3/2022.

Theo đó, Deutsche Bank được cho là đã chậm trễ trong việc gửi tới cơ quan chức năng báo cáo liên quan đến các công ty của nhà tài phiệt này.

Theo luật định, các ngân hàng có nghĩa vụ phải báo cáo ngay lập tức mọi giao dịch bị nghi có dấu hiệu rửa tiền cho cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp vi phạm, các ngân hàng có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn.

Truyền thông Đức cho biết vụ việc này không chỉ liên quan đến các khoản thanh toán được chuyển tới Deutsche Bank thông qua một ngân hàng đại lý của Nga, mà liên quan đến mối quan hệ kinh doanh trước đây giữa ngân hàng này và các công ty của tỷ phú Abramovich.

Người phát ngôn của Deutsche Bank xác nhận vụ việc và khẳng định ngân hàng đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Cuộc khám xét diễn ra một ngày trước khi Deutsche Bank dự kiến tổ chức họp báo công bố báo cáo tài chính thường niên, trong đó ngân hàng dự kiến thông báo mức lợi nhuận kỷ lục.

Trước đó, Văn phòng Công tố Frankfurt đã tiến hành điều tra ông Abramovich trong thời gian dài. Năm 2025, cơ quan này xác nhận đang điều tra một doanh nhân 58 tuổi đến từ Liên bang Nga với cáo buộc vi phạm Đạo luật Kinh tế đối ngoại.

Các điều tra viên được cho là đã yêu cầu cung cấp thông tin từ các ngân hàng liên quan, song mức độ minh bạch thu được không đáp ứng yêu cầu, qua đó dẫn đến các bước tố tụng tiếp theo đối với Deutsche Bank.

Trong những năm gần đây, Deutsche Bank nhiều lần bị xử phạt do chậm trễ trong việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Những tồn tại trong công tác phòng, chống rửa tiền của ngân hàng này từng được đánh giá là nghiêm trọng, buộc Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) phải cử một đặc phái viên giám sát từ năm 2018 đến cuối năm 2024 nhằm theo dõi và thúc đẩy quá trình khắc phục.

Gần đây nhất, Deutsche Bank bị phạt 7 triệu euro liên quan đến các giao dịch của một người chú của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong đó ngân hàng đóng vai trò là ngân hàng trung gian.

Deutsche Bank đã chấp nhận khoản phạt và khẳng định người này chưa từng là khách hàng trực tiếp của ngân hàng./.

