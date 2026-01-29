Kinh tế

Giá kim loại đồng thiết lập đỉnh lịch sử mới

Giá đồng tăng hơn 5%, xác lập mức cao nhất mọi thời đại do nguồn cung thắt chặt và đồng USD suy yếu, thúc đẩy thị trường kim loại toàn cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Giá đồng đã tăng hơn 5%, chính thức xác lập mức cao nhất mọi thời đại. Đà tăng này đến từ làn sóng nhà đầu tư ồ ạt rót vốn vào thị trường kim loại, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung thắt chặt và sự suy yếu của đồng USD.

Trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME), giá đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng (hợp đồng chuẩn) đã chạm mốc 13.767 USD/tấn. Diễn biến này tiếp nối đà tăng mạnh mẽ của thị trường, nâng tổng mức tăng của giá đồng kể từ đầu năm 2026 đến nay lên khoảng 10%.

Sắc xanh cũng bao phủ thị trường hàng hóa nói chung khi cả 5 loại kim loại cơ bản chính khác đều đồng loạt tăng giá. Đáng chú ý, nhôm cũng vừa thiết lập mức giá cao nhất trong vòng 3 năm qua./.

