Hai thương hiệu vàng trong nước tăng mạnh, vượt xa ngưỡng 181 triệu đồng

Sáng nay (28/1) thị trường vàng trong nước tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi đó tỷ giá trung tâm lại giảm 10 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 178,9-181,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, doanh nghiệp này thông báo giá vàng SJC từ 178,2-181,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 4,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 27/1.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 178,8-181,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 4,1 đồng/lượng so với chiều ngày 27/1; còn tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 177,6-180,6 triệu đồng/lượng, cũng tăng 4,1 triệu đồng so với chốt phiên chiều ngày 27/1.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 5.220 USD/ounce, tăng 152 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 165,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Tuy vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.098 đồng/USD, giảm 10 đồng so với ngày 27/1. Tuy nhiên, so với các phiên trước, tại phiên hôm nay tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại giảm mạnh tới 52 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 25.910-26.300 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.905-26.300 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.940-26.300 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.930-26.300 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng thế giới tiến gần mốc 5.200 USD/ounce, giá bạc vẫn ở mức cao Giá vàng giao ngay đã chạm mức đỉnh 5.181,84 USD/ounce vào lúc 20 giờ 57 phút GMT ngày 27/1 (tức khoảng 3 giờ 57 phút sáng ngày 28/1 theo giờ Việt Nam).