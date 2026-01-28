Hội chợ Mùa Xuân thu hút 3.000 gian hàng và nhiều không gian văn hóa, ẩm thực

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 2-13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Dự kiến, Hội chợ sẽ có khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, cùng các không gian ngoài trời phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm.

Hội chợ được tổ chức trong khu vực Triển lãm Kim Quy với diện tích khoảng 100.000 m² trong nhà, gồm 10 sảnh trưng bày và không gian ngoài trời. Chủ đề hội chợ là “Kết nối thịnh vượng-Đón Xuân huy hoàng.”

Không gian hội chợ được thiết kế tổng thể, hiện đại, đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa, hướng tới việc tạo dựng một không gian Xuân Việt Nam rực rỡ, giàu bản sắc, đồng thời bảo đảm hiệu quả trưng bày, giao thương và trải nghiệm cho người dân, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì tổ chức hội chợ. Đồng tổ chức có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tập đoàn Vingroup/Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Hiệp hội Dệt May Việt Nam; Hiệp hội Da Giày và Túi xách Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam; các Đại sứ quán, tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế, Phòng Thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả, thực chất, có kết quả cụ thể, thể hiện vai trò điều phối của Nhà nước trong xúc tiến thương mại phát triển thị trường và quảng bá thương hiệu quốc gia.

Định hướng Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 và các hội chợ quy mô quốc gia tiếp theo là sẽ tiếp tục phát huy về quy mô, tính chuyên nghiệp, độ phủ kết nối thương mại, quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp trên quy mô toàn quốc.

Hội chợ với sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp; là sự kiện xúc tiến thương mại tổng hợp, có tính lan tỏa lớn, tạo hiệu ứng tích cực đối với nền kinh tế. Hội chợ quốc gia bảo đảm quy mô, tầm vóc và tính chuyên nghiệp, tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế thông qua việc thu hút nhà đầu tư và công nghệ nước ngoài, đưa sản phẩm Việt Nam vươn ra thị trường khu vực. Điều này góp phần hiện thực hóa định hướng chiến lược của Chính phủ trong việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực.

Hội chợ cũng nhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu quốc gia, địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam; thúc đẩy thương mại nội địa và kết nối vùng miền; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hợp tác đầu tư trong nước; thúc đẩy nhập khẩu công nghệ nguồn, nguyên liệu và thiết bị phục vụ sản xuất, hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất được chia thành 8 phân khu: 1. Phân khu Địa phương chủ đề - Thành phố Hồ Chí Minh do UBND TP. Hồ Chí Minh thực hiện. 2. Phân khu “Du xuân quê hương – Sản vật Bốn phương” do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (không bao gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện. 3. Phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện. 4. Phân khu “Xuân Thịnh vượng” do Bộ Công Thương thực hiện. 5. Triển lãm chuỗi giá trị ngành Dệt may, Da giày, Đồ gỗ và Thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026). Với thông điệp “Từ nguyên liệu đến thị trường – Chuỗi giá trị toàn diện” (From Materials to Markets – One Completed Value Chain) do Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam, Hiệp hội Đồ gỗ và Lâm sản Việt Nam, các Hiệp hội chuyên ngành khác thực hiện. 6. Phân khu “Tết Sum vầy” do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. 7. Phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. 8. Phân khu “Vị Xuân gắn kết” do Tập đoàn Vingroup/Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) thực hiện. Lễ khai mạc dự kiến sáng ngày 2/2/2026 và lễ bế mạc ngày 13/2/2026.

