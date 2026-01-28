Giá vàng ngày 28/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng giao ngay đã có thời điểm chạm mốc kỷ lục 5.181,84 USD/ounce vào lúc 20h57 giờ GMT (tức 3h57 sáng 28/1 theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 tại Mỹ chốt phiên gần như đi ngang, ở mức 5.082,60 USD/ounce.



Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 18%, nối tiếp đà tăng mạnh mẽ của năm 2025. Động lực chính đến từ những bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng với xu hướng các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vàng trong bối cảnh quá trình phi USD hóa diễn ra mạnh mẽ. Deutsche Bank và Societe Generale hiện cùng dự báo giá vàng có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.



Tại Việt Nam, sáng 28/1, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 178,10-180,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 28/1:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: