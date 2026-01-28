Giá dầu thế giới tăng khoảng 3% do bão tuyết làm đình trệ sản xuất tại Mỹ

Giá dầu thế giới đã tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày 27/1, sau khi bão tuyết nghiêm trọng tấn công nước Mỹ gây gián đoạn hoạt động khai thác và khiến xuất khẩu dầu thô từ khu vực Bờ Vịnh Mỹ bị đình trệ hoàn toàn vào cuối tuần qua.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/1, giá dầu Brent biển Bắc giao kỳ hạn tăng 1,98 USD (tương đương 3,02%) lên mức 67,57 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,76 USD (tương đương 2,9%), chốt ở mức 62,39 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích và những nhà giao dịch ước tính ảnh hưởng của bão tuyết đã khiến sản lượng của các nhà sản xuất dầu tại Mỹ giảm tới 2 triệu thùng/ngày, khoảng 15% tổng sản lượng quốc gia, trong dịp cuối tuần vừa qua.

Theo dữ liệu từ đơn vị theo dõi vận tải biển Vortexa, hoạt động xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các cảng khu vực Bờ Vịnh nước Mỹ đã giảm về mức 0 trong ngày 25/1 do thời tiết băng giá. Bà Samantha Santa Maria-Hartke, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Vortexa, cho biết hoạt động xuất khẩu đã phục hồi vượt mức trung bình theo mùa vào ngày 26/1 sau khi các cảng mở cửa trở lại.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại công ty dịch vụ dầu khí PVM, nhận định: "Thời tiết lạnh giá tại Mỹ nhiều khả năng sẽ khiến kho dự trữ dầu sụt giảm đáng kể trong vài tuần tới, đặc biệt nếu tình trạng này kéo dài."

Bên cạnh yếu tố thời tiết tại Mỹ, nguồn cung toàn cầu còn chịu tác động tiêu cực từ diễn biến tại Kazakhstan. Các nguồn tin cho biết mỏ dầu Tengiz lớn nhất nước này đang phục hồi chậm hơn dự kiến sau sự cố hỏa hoạn và mất điện.

Dự kiến đến ngày 7/2, mỏ này chỉ khôi phục được chưa đến 50% công suất thông thường. Chuyên gia Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định tình trạng này sẽ khiến nguồn cung thị trường dầu mỏ tiếp tục thắt chặt.

Yếu tố địa chính trị cũng góp phần nâng đỡ giá dầu. Theo các quan chức Mỹ, một tàu sân bay và các tàu chiến hỗ trợ đã đến Trung Đông, tăng cường năng lực quân sự của Mỹ trong các hoạt động liên quan đến Iran.

Ngoài ra, các nguồn tin từ Tổ chức các Nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+, tiết lộ nhóm này dự kiến sẽ tiếp tục hoãn kế hoạch tăng sản lượng trong tháng 3/2026 tại cuộc họp vào ngày 1/2./.

Giá dầu đi xuống trước đánh giá tác động của cơn bão mùa Đông tại Mỹ Sau khi tăng 2% trong phiên trước đó, giá dầu thế giới phiên ngày 26/1 giảm nhẹ trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá tác động của cơn bão mùa Đông đối với sản lượng tại khu vực khai thác dầu của Mỹ.