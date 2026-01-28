VPI dự báo giá xăng dầu tăng trong kỳ điều hành ngày 29/1

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành ngày mai 29/1/2026 tăng nhẹ đưa giá xăng E5 RON 92 lên mức 18.371 đồng/lít và xăng RON 95-III lên mức 18.891 đồng/lít.

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của VPI cho thấy tại kỳ điều hành ngày mai 29/1/2026, giá xăng dầu bán lẻ có thể tăng 0,5-5,1% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính-Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network-ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 91 đồng (0,5%) lên mức 18.371 đồng/lít và xăng RON 95-III tăng 261 đồng (1,4%) lên mức 18.891 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu hỏa có thể tăng 278 đồng (1,5%) lên 18.228 đồng/lít, giá dầu diesel có thể tăng 478 đồng (2,7%) lên 18.178 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut được dự báo có thể tăng mạnh 707 đồng (5,1%) lên mức 14.577 đồng/kg. VPI dự báo Liên bộ Tài chính-Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, chốt phiên giao dịch ngày 27/1 (giờ Mỹ), giá dầu Brent biển Bắc giao kỳ hạn tăng 3,02%, lên mức 67,57 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,9%, chốt ở mức 62,39 USD/thùng.

Giá dầu thế giới đã tăng sau khi bão tuyết nghiêm trọng tấn công nước Mỹ gây gián đoạn hoạt động khai thác và khiến xuất khẩu dầu thô từ khu vực Bờ Vịnh Mỹ bị đình trệ hoàn toàn vào cuối tuần qua.

Uớc tính sản lượng của các nhà sản xuất dầu tại Mỹ giảm tới 2 triệu thùng/ngày, khoảng 15% tổng sản lượng quốc gia, trong dịp cuối tuần vừa qua do bão tuyết.

Theo dữ liệu từ đơn vị theo dõi vận tải biển Vortexa, hoạt động xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các cảng khu vực Bờ Vịnh nước Mỹ đã giảm về mức 0 trong ngày 25/1 do thời tiết băng giá.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại công ty dịch vụ dầu khí PVM, nhận định thời tiết lạnh giá tại Mỹ nhiều khả năng sẽ khiến kho dự trữ dầu sụt giảm đáng kể trong vài tuần tới, đặc biệt nếu tình trạng này kéo dài.

Bên cạnh yếu tố thời tiết tại Mỹ, nguồn cung toàn cầu còn chịu tác động tiêu cực từ diễn biến tại Kazakhstan khi dầu Tengiz lớn nhất nước này đang phục hồi chậm hơn dự kiến sau sự cố hỏa hoạn và mất điện.

Dự kiến đến ngày 7/2, mỏ này chỉ khôi phục được chưa đến 50% công suất thông thường, khiến nguồn cung thị trường dầu mỏ tiếp tục thắt chặt.

Ngoài ra, các nguồn tin từ Tổ chức các Nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+, tiết lộ nhóm này dự kiến sẽ tiếp tục hoãn kế hoạch tăng sản lượng trong tháng 3/2026 tại cuộc họp vào ngày 1/2.

Các nhà giao dịch cũng thận trọng trước các rủi ro địa chính trị, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Donald Trump và Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận đang điều động đội tàu sân bay USS Abraham Lincoln đến Trung Đông, cảnh báo sẽ có biện pháp quân sự nếu Iran tiếp tục đàn áp người biểu tình.

Trong khi đó, giới chức Iran cảnh báo sẽ “trả đũa” nếu Mỹ tấn công. Điều này đã làm tăng rủi ro địa chính trị cho dầu mỏ, do tầm quan trọng chiến lược của Iran đối với lĩnh vực này.

Căng thẳng từ Venezuela đến Iran, cùng với sự gián đoạn nguồn cung từ Kazakhstan, đã hỗ trợ giá dầu kể từ đầu năm nay, sau khi giảm 18% vào năm ngoái. Nhưng giá dầu kỳ hạn vẫn chịu áp lực do lo ngại dư cung./.

