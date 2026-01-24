Giá vàng ngày 24/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Các chuyên gia tại Zaner Metals nhận định căng thẳng địa chính trị, đồng USD yếu và kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ là những yếu tố then chốt thúc đẩy nhu cầu mua vàng trong xu hướng phi USD vĩ mô.

Các đợt sụt giảm giá trong ngắn hạn được xem là cơ hội tốt để nhà đầu tư mua vào.

Giá vàng có khả năng sớm chạm ngưỡng 5.000 USD/ounce và có thể đạt tới mức dự báo 5.187,79 USD/ounce.

Ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên 5.400 USD/ounce và dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình 60 tấn vàng trong năm, nhờ xu hướng đa dạng hóa dự trữ tại các thị trường mới nổi.

Tại Việt Nam, sáng 24/1, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 170,2-172,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

