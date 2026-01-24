Kinh tế

Giá vàng ngày 24/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (24/1) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý.

Vàng trang sức bày bán tại cửa hàng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Các chuyên gia tại Zaner Metals nhận định căng thẳng địa chính trị, đồng USD yếu và kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ là những yếu tố then chốt thúc đẩy nhu cầu mua vàng trong xu hướng phi USD vĩ mô.

Các đợt sụt giảm giá trong ngắn hạn được xem là cơ hội tốt để nhà đầu tư mua vào.

Giá vàng có khả năng sớm chạm ngưỡng 5.000 USD/ounce và có thể đạt tới mức dự báo 5.187,79 USD/ounce.

Ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên 5.400 USD/ounce và dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình 60 tấn vàng trong năm, nhờ xu hướng đa dạng hóa dự trữ tại các thị trường mới nổi.

Tại Việt Nam, sáng 24/1, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 170,2-172,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 24/1:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

