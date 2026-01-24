WEF Davos 2026: TP Hồ Chí Minh tăng cường đối thoại, kết nối và thúc đẩy hợp tác

Trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại thị trấn Davos, đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi hoạt động bên lề quan trọng nhằm tăng cường đối thoại, kết nối và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số.

Trong chương trình tiệc trưa làm việc bên lề WEF Davos 2026 với chủ đề "Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - Tầm nhìn và Cơ hội Đầu tư," ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ tầm nhìn chiến lược, định hướng chính sách và các ưu tiên phát triển của thành phố trong việc hình thành hệ sinh thái tài chính-công nghệ hiện đại, minh bạch và hội nhập, trong đó khoa học-công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và fintech được xác định là những trụ cột then chốt.

Các nội dung trao đổi tập trung làm rõ vai trò của hợp tác công-tư, cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox), cũng như sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ và tổ chức tài chính quốc tế trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Chương trình cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp đối thoại với các chuyên gia, định chế tài chính và tập đoàn công nghệ hàng đầu, qua đó cập nhật xu hướng, mô hình vận hành và kinh nghiệm quốc tế; đồng thời mở ra cơ hội hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực tài chính số, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và công nghệ trong nước và quốc tế đã chia sẻ quan điểm về định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp giữa đổi mới sáng tạo, chuẩn mực quản trị và khả năng kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Các ý kiến tập trung vào việc xây dựng một môi trường thử nghiệm có kiểm soát, thúc đẩy tài chính số, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống, minh bạch và niềm tin thị trường trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) cho rằng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh được nhìn nhận không chỉ như một khu vực ưu đãi, mà là một nền tảng thể chế mới, tạo không gian cho việc thử nghiệm các sản phẩm tài chính, nâng cao chuẩn mực quản trị theo thông lệ quốc tế và tăng cường kết nối với thị trường vốn toàn cầu.

Đại diện HDBank cũng chia sẻ sự quan tâm tham gia các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đồng thời đồng hành cùng Thành phố trong bảo đảm ổn định tài chính, quản trị rủi ro và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

Sau đó, đoàn cũng có các cuộc gặp và làm việc với đại diện của Tập đoàn Binance, Tập đoàn Bodo Möller Chemie Group, Cơ quan Đổi mới Sáng tạo Israel, Đại học Zurich, C4IR Azerbaijan...

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, thảo luận bên lề với ông Kaiser Ng, CFO của nền tảng Binance. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Nhân dịp này, đoàn cũng chứng kiến việc công bố Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa các thành viên của Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu và các đối tác quốc tế gồm Crystal Intelligence - về phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán xuyên biên giới; và Sumsub - về thanh toán tiền điện tử.

Chuyến công tác và đặc biệt là chương trình hoạt động bên lề của đoàn tại Davos được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ kinh tế-tài chính toàn cầu; đồng thời tạo nền tảng quan trọng để thu hút nguồn lực quốc tế, thúc đẩy hợp tác dài hạn và hỗ trợ thành phố hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới./.

TP. Hồ Chí Minh quảng bá Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại WEF Davos 2026 Đây là lần đầu tiên WEF gửi thư mời trực tiếp tới lãnh đạo một địa phương của Việt Nam, cho thấy sự ghi nhận đặc biệt đối với vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh.