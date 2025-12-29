Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng ngày 29/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (29/12) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng nhẫn được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)
Vàng nhẫn được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng đã tăng khoảng 70% từ đầu năm 2025 đến nay trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng, dòng vốn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp của Fed.

Chi phí vay thấp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giá vàng, vốn không sinh lãi suất, và các nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Tại Việt Nam, sáng 29/12, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 156,80-158,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 29/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

screenshot-2025-12-29-085313.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

screenshot-2025-12-29-085152.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

screenshot-2025-12-29-085400.png
(Vietnam+)
#giá vàng #giá vàng hôm nay #cập nhật giá vàng #giá vàng ngày 29/12 #vàng bạc đá quý #SJC #Phú Quý #Doji #thị trường vàng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.